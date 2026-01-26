西松屋半价清仓童装 Hailey's House必抢$25恤衫卫衣/$30睡衣/$40夹棉背心︳亲子优惠

亲子优惠︳农历新年快到，又是时候为孩子添置新衣好过年。想以优惠价入手孩子的新衣，现在是好时机！深受爸妈们喜爱的日本童装品牌西松屋，其授权零售商Hailey's House全港9间门市同步推出「秋冬清仓」大优惠，多款指定秋冬童装半价发售，低至$25即可入手高质日系恤衫、卫衣，$30必抢长袖腹卷睡衣套装，$40就买到暖笠笠夹棉、毛绒背心，CP值爆灯！家长们趁农历年前为小朋友添置新衣，抵住过新年！即睇童装开仓优惠详情与精选货品。

亲子优惠︳西松屋半价清仓 Hailey's House必抢3大类优惠货品

Hailey's House专营日本进口西松屋童装，涵盖新生儿至14岁大童，尺寸由50cm至140cm齐备，连妈妈系列都有，那就可以一次过入手日系高质服装。今次清仓重点推介3大必抢优惠货品类别，所有优惠货品数量有限，售完即止，想「齐码」就要快快去入货喇！

亲子优惠︳西松屋半价清仓 Hailey's House必抢3大类优惠货品（图片来源：Hailey's House）

西松屋半价清仓必抢1：清仓价$25起时尚型格外出服

平时极少减价的长袖格仔恤衫、拼色卫衣、假两件上衣等，全部半价！日系质感满分，$25起即可入手，最啱新年拜年或日常穿搭，去面试都够醒目，比网购更抵。

（图片来源：Hailey's House）

（图片来源：Hailey's House）

西松屋半价清仓必抢2：清仓价$30长袖腹卷睡衣套装

西松屋经典代表作！专为幼儿设计的睡衣，腹卷裤头完美完美包裹小朋友肚仔，防踢被著凉，质地柔软透气，绝对家有幼婴必备清单。

（图片来源：Hailey's House）

（图片来源：Hailey's House）

西松屋半价清仓必抢3：清仓价$40夹棉/毛绒背心

冬日乍暖还寒之时，这款背心绝对是必备单品，用作「洋葱式穿搭」最够实用保暖，让小朋友在冬日里都可尽情放电。

（图片来源：Hailey's House）

（图片来源：Hailey's House）

点击图片浏览其他西松屋清仓优惠货品：

同场加映：Petit House新年联乘系列

想为孩子添置新年新衣的爸妈，可顺道留意Petit House by Hailey's House 推出2026全新新年联乘系列，如果家有Tomica迷或Sanrio迷就更加不容错过。女童精致卡通刺绣旗袍配梦幻纱裙＋立体公仔随身袋，可以用来装满厚厚的利是，造型萌爆可爱；而男童红色唐装卫衣印满Tomica车车图案，保暖之余，又醒目够型，新一年定必红运当头！

（图片来源：Hailey's House）

点击图片浏览Petit House新年联乘系列：

西松屋授权零售商Hailey's House

查询：3184 0700 / haileyshouse.com

九龙湾门市

地址：九龙湾宏照道38号企业广场五期Megabox 9楼

时间：星期一至五11:00 - 20:00 ；星期六日及公众假期11:00 - 21:00

旺角门市

地址：旺角东站 MKK14号舖

时间：星期一至日 12:00 - 21:00

湾仔门市

地址：湾仔坚尼地道15号合和广场6楼627-638舖

时间：星期一至日10:00 -21:00

荃湾门市

地址：荃湾青山公路荃湾段398号愉景新城1楼1052-53号舖

营业时间:星期一至五11:00 - 20:00；星期六至日12:00 - 21:00

其他门市

地址：九龙塘九龙塘站 KOT 18号舖 / 深水埗深旺道28号V-Walk 2楼 112号舖 / 观塘裕民坊1楼P5-P14 / 马鞍山保泰街16号 We Go Mall 2楼 205舖 / 屯门乡事会路2A号爱定商场Zone N,2楼N226舖

时间：星期一至日11:00 -20:00

