麦当劳优惠︳麦当劳My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀惊喜推出 一方法入手再送$40美食礼券

亲子
更新时间：13:14 2026-01-25 HKT
发布时间：13:14 2026-01-25 HKT

继上年全城疯抢的「麦当劳乐园人物水晶麻雀套装」，今年麦当劳再次为了打麻雀这个传统「国粹」活动推出惊喜联乘！麦当劳与梦幻组合My Melody & Kuromi首度推出「My Melody & Kuromi麦当劳迷你水晶麻雀」，可爱设计兼轻巧便携，想新年与My Melody & Kuromi「游干水」，即睇限定麻雀入手方法与价格等详情。

麦当劳优惠︳麦当劳My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀

麦当劳与梦幻组合My Melody & Kuromi新春惊喜一浪接一浪，继招财福堡系列及开运青花椒味鸡翼等美食，于明天（26日）上午11时起将首度推出「My Melody & Kuromi麦当劳迷你水晶麻雀」。麻雀造型十分可爱，麻雀箱箱面印有My Melody & Kuromi，迷你水晶麻雀设计亦充满麦当劳及My Melody & Kuromi元素，如沾上茄汁的薯条变「索子」、「花牌」则分别印上My Melody配搭薯条、新地、巨无霸及经典纸袋；Kuromi亦会与薯饼、猪柳蛋汉堡、饮品及包装盒登场、「一筒」和「万子」还会挂上两个萌爆角色的招牌蝴蝶结。附上精美配件包括骰子及风庄，亦有My Melody & Kuromi元素，同时迷你水晶麻雀轻巧易携，带走跟亲友随时玩都得！

麦当劳优惠︳麦当劳My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀（图片来源：麦当劳）
麦当劳优惠︳麦当劳My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀（图片来源：麦当劳）

想跟My Melody & Kuromi「打麻雀」，可于1月26日上午11时起，可经麦当劳App进入指定网站以100分加$468换购限量版套装「My Melody & Kuromi麦当劳迷你水晶麻雀连2张$20麦当劳美食礼券（礼券总值$40）」，订购时需输入已登记麦当劳App会员的电邮地址及选取取货餐厅，每位会员最多可订购2套。数量有限，售完即止。成功订购的用户会收到电邮确认，并须于订购后14日内到已选取之指定40间麦当劳餐厅取货。大家可事先于麦当劳App查看40间指定取货餐厅地址及「My Melody & Kuromi麦当劳迷你水晶麻雀套装」的最新供应情况。

沾上茄汁的薯条变「索子」、「花牌」则分别印上My Melody配搭薯条、新地、巨无霸及经典纸袋；Kuromi亦会与薯饼、猪柳蛋汉堡、饮品及包装盒登场、「一筒」和「万子」还会挂上两个萌爆角色的招牌蝴蝶结。（图片来源：麦当劳）
沾上茄汁的薯条变「索子」、「花牌」则分别印上My Melody配搭薯条、新地、巨无霸及经典纸袋；Kuromi亦会与薯饼、猪柳蛋汉堡、饮品及包装盒登场、「一筒」和「万子」还会挂上两个萌爆角色的招牌蝴蝶结。（图片来源：麦当劳）

点击图片浏览麦当劳My Melody & Kuromi迷你水晶麻雀详情：

*详情请参考官网

相关文章︳MOLLY 20周年特展《一颗不变的星》 6米高SPACE MOLLY雕塑+5大主题展区︳亲子好去处2026

 

