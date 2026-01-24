MOLLY 20周年特展《一颗不变的星》 6米高SPACE MOLLY雕塑+5大主题展区︳亲子好去处2026

亲子好去处2026︳POP MART旗下经典IP MOLLY今年20岁生日了，香港艺术家Kenny Wong（王信明）联同POP MART于西九文化区艺术公园艺术展举办《一颗不变的星 - MOLLY 20周年特展》，这个为潮流艺术角色MOLLY 20年来首个大型展览，将会带大家从2006年开始，跟Molly走过这20年的成长路，场外更设有6米高的SPACE MOLLY雕塑，为一家大小带来充满艺术与想像的沉浸式体验。即睇活动详情与购买门票等方法。

亲子好去处2026︳《一颗不变的星 - MOLLY 20周年特展》5大主题展区

《一颗不变的星 - MOLLY 20周年特展》展览以「跨越20年的时光旅程」为概念，让观众从MOLLY的创作起源开始，一步步走进她的成长世界。展览设有5大主题展区：「2006-2009 Hi Molly」、「2010-2015第二回合」、「20216-2026绮妙的冒险」、「不变的星」及「沿途的风景」，带领大家一起重温MOLLY的诞生与成长路。「起点」「2006-2009 Hi Molly」将大家带回MOLLY诞生之初，展出早期手稿与设定，呈现角色最初的灵感与可爱本质。「2010-2015 第二回合」高度还原艺术家Kenny Wong的工作室场景，展示大量草图与半成品，让大家亲历她的艺术创作之旅。

「2006-2009 Hi Molly」 - 于2016年「诞生」首个MOLLY！（图片来源：《亲子王》）

「2016-2026 绮妙的冒险」如同时光隧道，将展出MOLLY与POP MART合作后推出的多个经典系列；「不变的星」以全新原画《不变的星》为主题，透过不同时期的作品，展出艺术家对角色和情感的持续探索，带领观众深入了解MOLLY的内心世界。「沿途的风景」以情感共鸣为核心，邀请大家回顾MOLLY陪伴众人成长的温暖点滴，感受角色与粉丝之间独一无二的情感连结。

打卡必影！维港旁6米高SPACE MOLLY雕塑

大家除了可以近距离感受艺术家创作过程，与角色在不同阶段的转变与成长，展览期间还会有Kenny Wong签名会同「星．愿 - 爱心涂装活动」！西九文化区东草坪更有6米高的SPACE MOLLY雕塑，有维港景色做background，打卡一流。而会场上亦巨型MOLLY雕塑，下方亦设有期间限定店，睇中心水限定商品记住上网站订购，就可以带MOLLY回家喇！

6米高的SPACE MOLLY雕塑，有维港景色做background。（图片来源：《亲子王》）

《一颗不变的星 - MOLLY 20周年特展》

日期：1月24日至2月10日

时间：10:00 - 20:00（每日有10个入场时段）

地点：九龙西九文化区博物馆道号 - 西九文化区艺术公园艺术展亭（特展）、西九文化区东草坪（6米高SPACE MOLLY雕塑）

门票：普通票 $99（包入场+展览纪念品一份）、VIP $299（包入场+展览纪念品一份（包括MEGA ROYAL MOLLY 100% 20周年1只））

详情：＞＞按此＜＜



