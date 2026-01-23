要进步先要这样做！不用成为第一名 孩子进步两分也值得赞扬 ︳中文好好学

中文好好学︳最近跟一位当大律师的朋友吃饭，问及她的目标是甚么，而我也同时反思自己的目标是甚么。

小时候的目标可能是当上班长风纪，或是考取好成绩，目标明确清晰，原来也是值得庆幸的事。长大了，没有明确的分数，目标更难订了，于是大多数人便找些能够量度的数字，例如赚取更多的金钱。

订立清晰目标

然而对我来说，做一件事，意义是更重要的。要享受自己做的事，乐意做偶尔会痛苦的事，才不会浪费时间。因此学生常问我为何不当律师来当老师，这就是答案 ── 将我所知的教会学生，比完成一宗官司带给我的满足感更多。于是，我常逼迫自己保持阅读的习惯，尝试学习新的技能，这样的生活才会更充实，也更有明确清晰的目标可以追求。

（图片来源：PhotoAC）

当然，兴趣和快乐以外，还有责任。因此不可以说，我享受每天打游戏，就肆意沉醉在网络世界中 ── 我要对父母负责，更要对自己负责。因此学生常批评「你们这些」成年人不懂游戏的乐趣时，我总会乐于分享，其实「我这种」成年人也是每天都会打游戏的，只是前提是必须懂得妥善安排时间，而不是沉迷其中。当小朋友无法控制自己的欲望，就必须透过外在的规管和自律来达到要求。我享受跟他们分享我的生活是相似的，这样他们或许更能明白规则的意义。

（图片来源：PhotoAC）

成为不断进步的人

那么，甚么是对自己负责呢？就是让自己成为一个自己喜欢的人，会不断进步的人。我们不用事事成为第一，但要成为自己希望成为的人，而不能得过且过。因此回到文首，我的目标是甚么呢？今年的目标大概是，完成一本自己的作品，写出一个精彩的儿童故事。关于目标，想起圣诞节前夕，收到不少学生报喜时，其中一个学生跟我说，自己进步了两分。我笑着感激她告诉我这么微小的进步，也当然乐见她重视自己的分数。后来再和家长交谈才得知，原来两分指的是作文卷的两分，作文卷满分是20分，而这位小女孩一直都卡在16分的瓶颈，因此这两分的进步特别令人喜出望外。当然，成绩要进步，不全然是我的功劳，她的勤奋好学才是最功不可没的原因。这个故事的重点不在于进步多少，但我想提醒大家的是，每一分都值得重视，不是因为求学需要重视分数，而是因为每一分都象征你努力的过程。即或微小，依然值得珍而重之。

（图片来源：PhotoAC）

新的一年即将展开，大家也是时候订立自己的目标了。不用成为第一名，但希望你最少告诉自己，今年你希望进步多少，这样已是最可贵的、努力的方向了。

（图片来源：PhotoAC）

吴芷盈

凝皓教育小学中文导师

哈佛大学教育学院毕业，具多年教学经验。作品包括散文集《从女拔到哈佛》、参考书《说话志》等，连续多年夺得文凭试中文科最高等级。

IG：ngtszyingamy

吴芷盈 凝皓教育小学中文导师

