母亲的抉择2026「家」年华 传统名校男拔校园玩机械人寻宝/足球挑战 附参加方法及详情︳亲子好去处

亲子好去处2026︳在孩子的成长过程中，参与富有趣味且具意义的社区活动，是拓展生活经验、学习关怀他人的宝贵机会。今年，母亲的抉择将以「家友爱，爱同行！」为主题，于拔萃男书院举办年度「家」年华，为家庭提供一个共度周末、认识社区支援服务的场合，顺道参观这所传统名校拔萃男书院。即睇参加方法与活动详情。

母亲的抉择2026「家」年华将于拔萃男书院举行，今年以「家友爱，爱同行！」为主题，当日将设有多个不同类型的嘉年华游戏，好动的小朋友必玩足球挑战、跆拳道体验及敲击乐趣味体验，还有机械人寻宝、手语双语故事小天地、敲击乐趣味体验、面绘体验等适合爱静态活动的小朋友。

当日还有多个不同单位带来舞台表演，如Janice Yung歌唱表演、Marvin Lam 魔术表演、732 Music Room歌唱表演等，也有爱尔兰舞蹈、手作体验、美食市集等，大家可购买游戏券参加，而所有收益将直接拨捐「母亲的抉择」各项服务。

同场亦会举办多场简介会，介绍机构提供的领养服务、寄养服务，以及为危机家庭提供支援的「家友妈咪」社区照顾计划，让有兴趣的市民了解服务内容及参与途径。活动免费入场，欢迎家长携同孩子一起参与，有兴趣的家庭需预先进行网上登记。

母亲的抉择2026「家」年华

日期：1月25日（星期日）

时间：10:00 - 16:00

地点：旺角亚皆老街131号拔萃男书院

网上登记：＞＞按此＜＜

