剑击 × 手球专项体育增加升学优势 皇玥CEO「以沟通为本」的育儿哲学︳《亲子王》新一期精选内容

本地学界，体育早就超越强身健体的意义。学生擅长多项运动已非新鲜事，学校亦全力配合带动，为学生打开运动大门，不但为校争光，更成为个人不可多得的升学优势。两所分别积极发展剑击与手球的小学，不仅投入资源强化硬件设施，同时悉心栽培有潜质的学生，让孩子在刻苦锻炼中，建立坚毅不屈的勇气。

基督教香港信义会深信学校 突破有限空间

剑击运动过往多是直资或传统名校的必然专项，位于深水埗区的基督教香港信义会深信学校（下称深信）是一所具60多年历史的学校，要在有限的校园空间，打造一个既灵活（可收可放）又符合国际标准、功能齐全且安全的剑击馆，俨如梦想工程，潘自荣校长说：「剑击馆由筹备到落成花了差不多三年时间，开幕礼时甚至还未安装好冷气系统，是一步一块才变成齐全。」

（图片来源：受访者提供）

齐全三项剑种校队

昔日雨天操场改造成剑击馆，内设比赛级的长导电赛道、计分系统、照明设施等，学校花费了不少时间与专业人士调整，硬件准备充足时，学生的训练也渐具规模化。「致力将剑击打造成校技，期望全校每位同学皆能参与训练，达至普及化。」学校安排一至二年级学生于校本特色课程中，学习剑击基本功，然后挑选具潜质的同学加入剑击校队。「我们一步一步走，今年终于除了原有佩剑队外，还新增花剑队及重剑队，三个剑种都齐全了。」

（后中）基督教香港信义会深信学校潘自荣校长（图片来源：受访者提供）

粉岭公立学校手球队 赛场常胜将军

手球港队去年在「第十五届全国运动会」历史性晋身四强，热血表现获全城力撑，可能不少家长会想：原来香港人打手球咁叻？系，系好叻。粉岭公立学校（下称粉公）早于20多年前，在前任校长李穗波带领下，先成立女子手球队，很快便在学界打出好成绩，到林宇辉副校长入职时，因着个人手球运动员背景，开始筹组男子队，一直发展至今。「规模上已比以往更齐全，现在男女子手球队的人数超过40人，还有初小（小一至小二）的幼儿手球，是学校的重点发展项目。」

（图片来源：受访者提供）

运动发展见证教育方向

20多年前手球是新兴运动，而手球跟很多球类运动相似，以及需要综合的运动能力，例如田径，因为手球需要快速跑，也要反应敏捷，打法也同时像足球、篮球、排球，跟一些球类的规则也似共通，所以学生如果有参与过其他球类的话，都会比较快上手，而且学校地方大（占地面积约11,000平方米），硬件足以支援发展。看运动发展也可以见证教育发展方向，过往学生很多时一人参加多个校队，随着教育变化，这类学生变少，因为现在注重多元发展，学生在课外活动方面变得专注和专门，加上学业忙碌，要是学生参与两项活动已经日程满满了。

男女子组及幼儿手球队队员；（左一）粉岭公立学校林宇辉副校长（正中）余美贤校长、（右一）旧生彭颖妍教练。（图片来源：受访者提供）

教育不止于知识而在传承文化 严运波博士：「引导比教导更有助孩子成长。」

跟严运波博士（Martin）相约于办公室进行访问，办公室与皇玥的厂房相连，既坚守着100%「香港制造」的品牌，也可以随时跟后勤人员交流互动。沟通，是严博士成功的关键。跟参与留学讲座的青年人、酒店饼房的师傅们，以及家中的小儿子，都维持良好的互动。透过真诚倾听与交流，深入了解对方的真实需求，从而引导他们走向各自的成功之路。无论是鼓励学生发掘留学潜能、激励师傅创新传统工艺，还是培养儿子自主成长，这份「以沟通为本」的引导哲学，贯穿他的人生与事业。想了解更多皇玥创辨人兼CEO严运波博士的营商及育儿心得，就要留意最新一期《亲子王》的「CEO爸爸」的专访。

（图片来源：《亲子王》）

新奇好玩游乐场 5大推介

香港各区近年不断翻新儿童游乐设施，不少更参考海外游乐场的优点，引入更多更好玩和特别的设备，趣味度大增，连大人也想加入一起玩！

（图片来源：《亲子王》）

