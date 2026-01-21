圣保罗男女附属小学110周年校庆开放日参观百载传统名校 附报名方法及日期详情︳学校开放日

学校开放日︳圣保罗男女附属小学（St. Paul's Co-educational College Primary School，简称SPCCPS）即将迎来创校110周年校庆，作为香港传统直资名校之一，学校将于2月7日及8日举行「110周年校庆小学开放日」，让校友、在校家庭及有兴趣的家长和小朋友亲身体验校园生活，了解学校的办学理念与特色。家长与有兴趣入读的高小生，可藉学校开放日机会，深入充满活力的校园，感受圣保罗男女附属小学历史悠久的学校与教育理念。即睇报名方法与学校开放日详情。

学校开放日︳圣保罗男女附属小学拥过百年历史 享「一条龙」优势

圣保罗男女附属小学创立于1915年，为直资男女校。学校秉承基督教「信、望、爱」精神，致力培育学生成为未来领导人才。同时教导学生追求卓越、建立崇高的品德及奉公忘私的精神，并培养热衷学习、终身不懈及具国际视野的学生。

校训及愿景聚焦于让学生成为「尊重及有爱心、感恩及乐于助人、独立及开放思维、乐观及坚毅、好奇及热衷学习、创新解决问题、合作沟通、具公义及纪律、均衡发展」的人才。学校提供全面课程，注重学术、德育、体育、艺术及服务均衡发展，设施先进，师资优质，于全港小学排名中长期位居前列。作为DSE状元、IB状元辈出圣保罗男女中学（SPCC）的附属小学，学生在升中衔接上享有「一条龙」优势。学校与中学部在教育理念、课程设置等方面一脉相承，为学生提供顺畅的升学途径，培养了众多优秀毕业生。

点击图片浏览圣保罗男女附属小学校园生活点滴：

圣保罗男女附属小学110周年校庆开放日须报名 1月28日开放报名

圣保罗男女附属小学110周年校庆开放日将于2月7日，开放予中小学在校学生、校友及家长参加，让旧生与现任家庭回校共聚，缅怀校史并庆祝里程碑。另于2月8日开放予公众参加，有意报读的家长及小朋友可以借此机会参观校园及设施，也可感受学校的学习气氛，了解学校的教育理念。报名连结将于1月28日早上10时开放报名，有兴趣人士需尽早登记，以免额满。

圣保罗男女附属小学110周年校庆开放日

开放日期及时间：

．2月7日 11:00 - 16:30（只供学校中小学研读学生、校友及家长）

．2月8日 09:00 - 13:00、13:00 - 14:30（所有人士）

报名日期：1月28日 10:00

详情及报名：＞＞按此＜＜

学校资讯：＞＞按此＜＜

