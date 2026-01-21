两大室内游乐场低至$58玩足3小时新年不加价 荃湾Childlike鸭仔小船漂流/屯门Kingdom超级赛车区︳亲子好去处2026

亲子好去虚2026︳快到农历新年，除了拜年，也要带小朋友去放电玩玩。新界西两大室内游乐场推出快闪优惠，低至$58即可畅玩两小时再加送1个钟，即系不需$20就可放电1个钟，新年期间更划一收费不加价！荃湾Childlike儿童乐园更有可爱黄鸭小船漂流，小朋友边玩爸妈边忙于打卡！而屯门Kingdom就有超级赛车区，最啱一班小车手斗车享受刺激感！即抢在内游乐场快闪优惠门票，带小朋友去儿童游乐场放电！

室内游乐场优惠1：荃湾Childlike儿童乐园必玩鸭仔船

位于荃湾的室内游乐场Childlike儿童乐园不但有波波池、沙池等设备，其巨型攀爬隧道和滑梯更可连接不同区域，玩「hide and seek」就更过瘾！扮靓专区试穿可爱的公主裙，绝对能满足喜爱扮靓的女孩子，男孩子更可到警察局和消防局玩角色扮演。推介坊间少见的鸭仔船玩小船漂流，室内游乐场更会提供救生衣给小朋友，玩得安全，爸妈就更安心！

室内游乐场优惠1：荃湾Childlike儿童乐园必玩鸭仔船（图片来源：Childlike Play Park）

场内还有全港独有 MR 互动体验专区，混合实境（MR）体验，把现实世界与虚拟世界合并在一起，刺激度大胜传统VR游戏！亦有跳弹床体感运动、滑轨、沙池及其他投币游戏等设施，适合不同年龄的大、小朋友，齐齐于室内边叹冷气边放电！现在更有低至$50门票优惠，即刻去购票买定暑假大玩得玩！

（图片来源：Childlike Play Park）





【快闪优惠 · 买一组送一组】Childlike儿童乐园2小时入场门票｜额外加送1小时｜即共3小时门票游乐任玩｜一组为1大1小，即共2大2小同时入场｜新年适用划一价

优惠：

．星期一至四（特别日子和公众假期除外）HK$230/2组，平均HK$115/组（原价 HK$230/组）

．星期五至日、公众假期及特别日子 HK$280/2组，平均HK$140/组 （原价 HK$280/组）

*一组门票1位成人及1位小童



购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026 年 1 月 21 日 10:00 至 1月 27日 23:59

使用日期：需于2026年2月28日前按照预订日期及当天开放时间内兑换，逾期失效

Childlike 童心乐园地址：香港荃湾愉景新城1029号铺

Childlike 童心乐园营业时间：星期一至日 11:00-20:30（2026 年2月16日年廿九营业时间 11:00 - 19:00，2 月 17 日年初一休息，2月18日年初二、2月19日年初三营业时间 11:00-19:00）

室内游乐场优惠2：屯门Kingdom王国乐园9000呎室内游乐场

Kingdom王国乐园位于屯门，室内游乐场占地近9000呎，全新装修的超大室内亲子游乐场增设好玩的超级赛车区，各位小朋友就可体验成为小小赛车手的乐趣！

室内游乐场优惠2：屯门Kingdom王国乐园9000呎室内游乐场（图片来源：KKday）

Kingdom王国乐园设有23个玩乐区域，包括多款滑梯、滑轨区、平衡滑轨区、迷宫区、波波池区、弹床区、气球区、大型沙池、超市等，小朋友亦可大玩角色扮演游戏，于公主服装区、警察局、消防局、监狱等玩乐，亦有刺激的滑行车道、火箭、氹氹转、秋千、香蕉船、电动车区等，也有静态游戏如桌上游戏、Switch游戏地带、夹公仔专区等，让小朋友可透过各式各样丰富游戏尽情放电。

（图片来源：KKday）

【快闪优惠 · 买一组送一组】Kingdom室内游乐场2小时入场门票｜额外加送1小时｜即共3小时门票游乐任玩｜一组为1大1小，共2大2小同时入场｜新年适用划一价

优惠：

．星期一至四(特别日子和公众假期除外) HK$230/2组，平均HK$115/组（原价 HK$230/组）

．星期五至日、公众假期及特别日子 HK$280/2组，平均HK$140/组 （原价 HK$280/组）

*一组门票1位成人及1位小童

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026 年 1 月 21 日 10:00 至 1月 27日 23:59

使用日期：需于2026年2月28日前按照预订日期及当天开放时间内兑换，逾期失效

KINGDOM室内游乐场地址：香港新界屯门良运街3号建生商埸2楼 (惠康隔离)

KINGDOM 室内游乐场营业时间：星期一至日 11:00-20:30（2026 年2月16日年廿九营业时间 11:00-19:00，2 月 17 日年初一休息，2 月18日年初二、2月19日年初三营业时间 11:00 - 19:00）

