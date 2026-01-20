二手童装义卖同乐日二手衫$20起买5送1 「裳在童心」免费亲子活动/免费换洗衣球/林奕匡做星级店长︳亲子热话

倒数不足一个月便到农历新年，不少爸妈都会趁机大扫除，为小朋友添置新衣服之余，也会将不合身的旧衣捐赠。早前太古地产特别举办了「裳在童心」二手童装回收计划，将已收集到并整理好的超过13,000件衣服，于1月22至25日举行的「裳在童心」二手童装义卖同乐日中售出，所得善款将全数拨捐予圣雅各福群会辖下社会企业Green Little！当日更有多个免费互动游戏活动，更设丰富奖赏，包括购物优惠券、环保洗衣球换领等，还有林奕匡担任星级店长，即睇「裳在童心」二手童装义卖同乐日活动详情。

二手衫义卖︳收集超过13,000件二手童装买5送1 慈善价$20起发售

为了支持圣雅各福群会Green Little推动儿童环保教育及妇女就业等工作，太古地产于今年举办第三届「裳在童心」二手今届童装回收计划及「裳在童心」二手童装义卖同乐日，成功为逾3,000件优质童装找到新主人，并筹得约港币十万元善款，全数拨捐予Green Little。于去年10月至11月收集逾30,000件优质二手童装，经合办机构义工团队及工作人员悉心整理、分类及定价，超过13,000件优质二手童装将以慈善价每件$20起发售，更有买5送1优惠。童装尺码由初生婴儿至12岁小童（身高 50至140厘米）应有尽有，各位家长可于1月22至25日举办的二手童装义卖同乐日选购，趁农历年前为子女添置「新」装，记住自备购物袋，实践环保理念。

一众义务小小店长为顾客服务。

周末设多元免费亲子活动 玩游戏更有奖品

「裳在童心」二手童装义卖同乐日将于1月22至25日在鲗鱼涌海滨社区休憩空间「舍区」举行，以「新一年，『童』上新装」为主题，今年得到唱作男歌手兼新手爸爸林奕匡先生（Phil Lam）支持，于1月24日下午2时现身担任星级店长，带领一众义务小小店长为顾客服务。



入手优质二手衫之余，大会更伙拍20个合作团体，于「舍区」的半露天展演空间「船坞剧场」及户外的大草地等设施，于周末（1月24及25日）提供多元化的免费亲子活动，包括花式跳绳表演、小丑互动杂耍、PP啤啤熊小队出巡 、儿童故事剧场及音乐剧、两栖及爬虫体验及绘本导读、亲子自由游戏体验等，适合一家大小参加。同场亦设有儿童升级再造时装表演，大家可跟小朋友合力将二手童装重新演绎，发挥创意，共同实践环保生活。活动更设丰富奖赏，包括购物优惠券、环保洗衣球换领，如穿上亲子装到场，更可获赠太古城中心赞助的「动物探索旅行收纳袋套装」一份呢！

本届同乐日于1月24及25日提供多元亲子活动，包括花式跳绳表演、两栖及爬虫体验及绘本导读、亲子自由游戏体验活动、儿童故事剧场及音乐剧等，参加活动更有机会获得丰富奖赏。



「裳在童心」二手童装义卖同乐日– 童装义卖

日期：1月22、23日（星期四、五）（童装义卖）、1月24、25日（星期六、日）（童装义卖及同乐日）

时间：12:00 - 19:00（星期四、五）、10:30 - 17:30（童装义卖及同乐日）

地点：鲗鱼涌海善里20号「舍区 」

费用：活动免费入场，无须登记，额满即止

内容：优质二手童装义卖 超过13,000件优质二手童装，呎码由初生婴儿至12岁（身高50 –140 厘米），将以慈善价港币$20起发售；多元化活动：花式跳绳表演、儿童故事剧场及音乐剧、两栖及爬虫体验及绘本导读、亲子自由游戏等体验，适合不同年龄的小朋友与家庭一同参与

活动详情：＞＞按此＜＜

其他活动（须事先报名及收费）

太阳能遥控车工作坊

报名：＞＞按此＜＜

「拈花微笑」亲子花艺工作坊

报名：＞＞按此＜＜

Dr. PLAY 亲子自由游戏体验活动

报名：＞＞按此＜＜

