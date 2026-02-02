学习教具｜趣味教具打造学习黄金脑 对孩子成长发展7大好处 无压力建立书写经验

趣味教具｜无论处身甚么年代，教仔女都是家长的天字第一号责任，由教幼儿「执」红豆绿豆，到逛公园认识花花草草、五颜六色，无一刻不是在教导。学习不一定在书枱，让孩子玩中学、学中玩，自由探索，效益更高。黄金脑不能靠奶粉组成，家长利用富教育意义的趣味教具，为孩子装备各种能力，他日自能从容面对学习路上的每一个挑战。

趣味教具7大好处：减少对学习抗拒 玩乐中掌握技能

教具顾名思义是富教育性的工具，以玩具形式呈现，设计上巧妙地结合了玩乐与学习元素，部分亦以功能性为主，外形会刻意轻巧、用色缤纷，务求吸引孩子目光，减少对学习的抗拒感，最重要是让孩子在玩乐过程中，学习到不同能力或知识。以下是教具对孩子成长发展的影响，值得家长了解。

趣味教具好处1：降低学习门槛

根据香港课程发展议会编订的学前教育课程指引，孩子于幼稚园高班（约五至六岁）才开始正式写字，事实幼童手肌未成熟，太早执笔亦欠缺稳定性，而一些辅助练笔的小教具，可以让幼童无压力建立书写前经验，降低他日学习书写的门槛。

趣味教具好处2：强化小手肌

当孩子准备入读小学，就要加强训练小手肌，以应付日后大量书写需要。一些可双手并用的操作性教具，能够锻炼手部肌肉的控制更灵活，并协助孩子掌握正确的书写姿势和技巧。

趣味教具好处3：视觉吸引

结合视觉与触觉的教具，如色彩鲜艳的认字卡或互动式的点读笔，吸引孩子的注意力，能亲手触碰教具产生互动，更能提升学习兴趣。

趣味教具好处4：认知发展

简单如积木、拼图，已可提高孩子的逻辑思维、解难能力和空间感知，更同时训练耐性与专注力，可说是最初阶也最具效益的教具。年长一点，可以玩一些富趣味性的设计如科学实验套装，推动孩子反复尝试、无惧失败，过程中亦增加对知识或概念的理解。

趣味教具好处5：促进语言发展

认字卡当然有助孩子认识常用字词，提高他们的认字能力，对日后阅读和写作起着正面作用，而多功能点读笔可提供正确发音，提高孩子听力和口语表达能力。

趣味教具好处6：加强学习成效

时下教具一般具有互动性，即时反馈，加深孩子对字词的记忆和理解，以及即时纠正错误，加强学习成效。

趣味教具好处7：改进社交

部分教具如桌游可供多名孩子一同游玩，从而学习分享、合作甚至处理冲突，可说是理解规则及发展社交技巧的最有效实践。

文：刘佩桦 图：受访学校提供

