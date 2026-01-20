港岛香格里拉酒店自助餐买二送一再88折 低至$332叹佛跳墙、自助晚餐任食清蒸龙虾︳亲子优惠

不少人气foodies都推介的港岛香格里拉酒店自助餐今日（20日）特别推出优惠，以「大澳渔乡风味」为主题的自助午餐及自助晚餐均有买二送一优惠，输入优惠码更再有88折优惠！ 低至HK$332即可叹多款大澳风味佳肴，如佛跳墙、大澳渔乡花蟹笼仔饭等，自助晚餐更可任食清蒸龙虾！即睇自助餐优惠详情与以快抢连结入手喇！

亲子优惠︳港岛香格里拉酒店自助餐买二送一再88折

港岛香格里拉酒店cafe TOO自助餐推出「大澳渔乡风味美馔」自助午餐及自助晚餐，为大家展开一场细味大澳风情的美食之旅，包括大澳渔乡花蟹笼仔饭、客家黄酒蒸海炉、椒盐濑尿虾、黄金沙翁、大澳马友蒸肉饼、大澳虾鸡饼（午市限定）、铁板和牛鸭肝（晚市限定）、清蒸龙虾（晚市限定）及传统佛跳墙等。

亲子优惠︳港岛香格里拉酒店自助餐买二送一再88折（图片来源：KKday）

新春贺年自助晚餐（2026年2月16-22日）还可以依据自己口味制作捞起，品尝传统佛跳墙或有米猪，还可以享受即场烹制的麒麟海鲈鱼。自助餐还包括广东烧味站，提供烧鹅和卤水乳鸽等美食，另外更设有粉面区和日式刺身区。甜品区有珍珠庆团圆等各式甜品。每人更可享用玉环瑶柱伴花胶（晚市限定）呢！ 记住要用优惠码「JANISL」，无门槛额外88折优惠，最高减HK$60！

（图片来源：KKday）

优惠码「JANISL」无门槛额外88折优惠，最高减HK$60

• 优惠码数量有限，先到先得。优惠码只适用于香港及澳门用户

【快闪优惠｜买二送一 & 额外88折】「Cafe TOO 大澳渔乡风味美馔」自助午餐

优惠：

．星期一至五 HK$1,215/3位，平均HK$405/位 （原价 HK$581/位）

．星期六至日及公众假期HK$1,446/3位，平均HK$482/位 （原价 HK$691/位）

输入优惠码「JANISL」后，星期一至五人均HK$385；星期六至日及公众假期 人均HK$462

（已包括原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）



【快闪优惠｜第二位半价 & 额外88折】「Cafe TOO 大澳渔乡风味美馔」自助午餐

优惠：

．星期一至五 HK$898/2位，平均HK$449/位（原价 HK$581/位）

．星期六至日及公众假期HK$1,068/2位，平均HK$534/位 （原价 HK$691/位）

输入优惠码「JANISL」后，星期一至五人均HK$419；星期六至日及公众假期 人均HK$504

（已包括原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送一 & 额外88折】「Cafe TOO 大澳渔乡风味美馔」自助晚餐

优惠：

．星期一至四 HK$1,953/3位，平均HK$651/位（原价 HK$933/位）

．星期五至日及公众假期HK$2,067/3位，平均HK$689/位（原价 HK$988/位）

输入优惠码「JANISL」后，星期一至四人均HK$631；星期六至日及公众假期人均HK$669

（已包括原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜第二位半价 & 额外88折】「Cafe TOO 大澳渔乡风味美馔」自助晚餐

优惠：

．星期一至四 HK$1,442/2位，平均HK$721/位（原价 HK$933/位）

．星期五至日及公众假期HK$1,528/2位，平均HK$764/位（原价 HK$988/位）

输入优惠码「JANISL」后，星期一至四人均HK$691；星期六至日及公众假期人均HK$734

（已包括原价加一服务费）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

优惠期 (预订期) ：2026年1月20日12:00至1月26日23:59

用餐日期：2026年1月21日至2月28日

自助午餐用餐时间：星期一至五（12:00-14:30）；星期六及公众假期（12:00-15:00）

自助晚餐用餐时间：星期一至日（18:30-22:00）；

2 月7日、2月8日、2月15日首轮 17:30 - 20:00，次轮 20:30 - 23:00

地址：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉7楼cafe TOO

相关文章︳西贡WM酒店自助餐买一送一任食即开生蚝 马年新春自助餐早鸟65折叹贺年鱼生捞起︳亲子优惠