亲子餐厅︳Chip 'n' Dale x 山下菓子美食接福 贺年套餐送限定礼品/必入手Chip 'n' Dale达摩系列

亲子餐厅︳山下菓子与Chip 'n' Dale联乘的期间限定cafe于去年圣诞前夕开幕，并设有以「森林邮差」 为主题的节庆布置！而这间期间限定店与调皮可爱的Chip 'n' Dale刚刚换上新装，准备跟大家一起送春接福过马年！即睇一系列Chip 'n' Dale x 山下菓子贺年套餐与农历新年节日限定周边精品。

亲子餐厅︳Chip 'n' Dale x 山下菓子贺年套餐送限定礼品

走进Chip 'n' Dale的节日小屋，可试试多款灵感源自角色故事与节日主题的限定餐点，甜点、主菜、特饮应有尽有，如集齐齐多个限定角色图案甜品的「贺年迎春便当盒」，也有「芝士明太子蛋包饭」、「橡实汉堡配薯条」等，均以橡实、树叶、木纹等元素为灵感，满足粉丝视觉与味觉。

（图片来源：山下菓子）

同时推出多款贺年套餐，如附有限定赠品全盒及达摩文件夹的「全盒甜品套餐」，也有「贺年团圆四人套餐」等，统统都会送上贺年限定礼品！数量有限，送完即止！

贺年团圆4人套餐礼品 （图片来源：山下菓子）

节日回忆除了停留在味蕾上，还可以带回家收藏！「角色主题购物专区」将会发售为农历新年加推的多款Chip 'n' Dale节日限定周边精品，推出多款Chip 'n' Dale节日限定周边精品，如Chip 'n' Dale达摩系列、贺年金币组、角色零食包吊饰等，闪烁红金色调可令节日气氛升级！

全盒甜品套餐（图片来源：山下菓子）

点击图片浏览亲子餐厅详情：

Seasonal Celebration with Chip 'n' Dale@山下菓子

日期：即日起至2月19日

地址：旺角弥敦道700号T.O.P This is Our Place 314 - 315号

时间：12:15 - 22:00 （最后入座 19:40）

订座： https://kingsleycafe.com/collections/cnd-xmassweetpopup-2025 / 6222 9654 （WhatApps）

相关文章︳港威酒店自助餐买一送一低至$206叹雪蟹腿 自助晚餐3.5小时任食龙虾/阿拉斯加皇帝蟹腿︳亲子优惠