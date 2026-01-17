Monchhichi维港海陆嘉年华登陆中环码头 8米高巨型Monchhichi+8大游戏区 早鸟68折优惠︳亲子好去处2026

亲子好去处2026︳自从得到BLACKPINK Lisa加持，Monchhichi全球人气急升！今年这只萌爆的马骝仔更会跟各位香港粉丝们过农历新年，齐齐送蛇迎马！全港首个Monchhichi维港海陆嘉年华已登陆中环码头，由即日起至3月3日将会于维港旁陪大家玩！即刻出发去睇8大游戏区，加上多个打卡位，还有早鸟优惠，只需$108即可入手全日票与10个代币，于1月19日更有特别优惠，买指定门票再送Make meaning雪糕杯兑换券，即睇亲子好去处优惠详情，以快抢连结手门票喇！

亲子好去处2026︳人气爆登Monchhichi登陆中环码头 限期限定嘉年华必玩8大游戏

全城热切期待的Monchhichi维港海陆嘉年华将于即日起至3月3日期间，于中环6号码头二楼空中花园举行，从IFC走往码头已见两只超巨型8米高Monchhichi召唤大家，这对毛茸茸的Monchhichi于晚上更会增设灯光效果，让大小朋友犹如置身Monchhichi缤纷世界，一同享受奇妙时光。步入天台嘉年华，四围都是Monchhichi，全都以水手、贺年、嘉年华的缤纷造型现身，粉丝们要把握机会跟他们一一打卡呀！

两只超巨型8米高Monchhichi（图片来源：《亲子王》）

嘉年华以游乐场及水手造型Monchhichi为主题，设有8个主题游戏区，包括以香港极具特色的抢包山为主角的近2000呎的充气迷宫，走入迷宫中心即见「Monchhichi包山」，小朋友可数数有多少个Monchhichi平安包！还有6米高滑轮板面水泡滑梯，走到最高点坐上水泡一滑而下，不止小朋友，连大朋友也大呼「刺激呀！」充气迷宫及水泡滑梯均加入光影元素，晚上闪亮海滨，为大家带来不一样的日夜嘉年华，中环6号码头天台是次更是破天荒开放予公众游玩，所以要把握机会，尽情拍下IGable相片留念！

Monchhichi维港海陆嘉年华登陆中环码头（图片来源：《亲子王》）

点击图片浏览亲子好去处详情：

6大摊位游戏赢奖品 Monchhichi主题渡轮叹茶点

场内还有6个互动摊位游戏，全部均是嘉年华中最经典且受欢迎的游戏，当然加插了Monchhichi的可爱造型，考验大家的眼力、手力、定力与运气。「百发百中」只要射中「大吉」、「桃花」等中心，即可获得奖品！

各位掷彩虹高手必玩「飞跃彩虹」，特别奖是贺年版Monchhichi公仔呀！（图片来源：《亲子王》）

各位掷彩虹高手必玩「飞跃彩虹」，特别奖是贺年版Monchhichi公仔呀（根据小编观察，是全场大奖！）另有「财源滚滚」（小编实测最易中大奖）、「得心应手」、「五彩飞环」等，全部均有机会赢取多达10多款的Monchhichi限量版礼品，如Monchhichi造型咕𠱸、贴纸、毛巾等，保证小朋友也玩得开心。于购票处设有即影即有photo booth、银币制作机，购买代币处亦有Monchhichi限定精品，如挥春、月历、postcard等，粉丝们万勿错过。

大家快快带家中的Monchhichi去打卡喇！（图片来源：《亲子王》）

Monchhichi这次更与新渡轮合作，穿上可爱水手服、蓝白色的船长帽、手执船舵与船锚的Monchhichi，将会于每日来往长洲的Monchhichi主题渡轮等待大家登船，3米高的充气船长造型Monchhichi更会坐在船顶领航，船内均布满为这次活动特别设计的Monchhichi 造型装置，让大家展开一段沉浸式的Monchhichi之旅。

（图片来源：IG@monchhichi_officialhk）

【早鸟68折优惠】Monchhichi 主题乐园全日门票（大小同价）︳1月18日或之前预订

优惠：

．纯门票HK$48/位

．门票连10个活动代币HK$108/位

购买连结：＞＞按此＜＜

【优惠】Monchhichi 主题乐园全日门票（大小同价）︳1月19日后预订

优惠：$158

*Monchhichi主题乐园全日门票连10枚代币 (大小同价) 送 Make meaning雪糕杯兑换（雪糕杯口味可选：豆腐、士多啤梨、曲奇）

购买连结：＞＞按此＜＜

【新渡轮VIP Monchhichi主题乐园全日门票套票】

优惠：

．HK$288起/位

包括：Monchhichi主题乐园全日门票连10枚活动代币，还可享精美Monchhichi茶点、限量版精品及来回长洲船票（普通渡轮豪华位或高速船，有效日期至2026年3月3日）

#需于购票后于网站预约入场，未预约的客人可能会因人流管制而需等候进场

购买连结：＞＞按此＜＜

Monchhichi维港海陆嘉年华

日期：2026年1月16日至3月3日（涵盖农历新年、情人节及元宵节）

时间：12:00 -22:00（最后入场时间21：30）

地点：中环6号码头二楼空中花园

