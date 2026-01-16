学费以外 你还需要准备这些支出！升学专家拆解英国升学常被忽略的「隐藏成本」︳海外升学

提及英国升学，费用无疑是家长最关心的核心问题之一，孩子在英国读书，短则在预科书院读1-2年，长则由寄宿学校至英国大学，需要读10年或以上，一个仔细而长远的财务规划绝对不可或缺。

对于初接触英国升学的家长而言，除了学费及基本生活费，其他相关开支往往比较模糊。今次特别邀请到《英识教育》升学顾问Anthony Fung，为大家拆解在英国读书需要考虑的各项开支，协助家长建立一份更准确、更贴地的「留学财政预算案」！

恒常支出你要知

不少家长在计算英国升学成本时，第一时间自然会聚焦于「学费」。不过，Anthony 指出，学费以外其实尚有多项恒常性支出，必须及早纳入财务规划之中。

监护人费用（Guardianship）

根据英国政府规定，18 岁或以下的国际学生必须有一位居住于英国的合法监护人。若家长并非长居于英国，通常都需要透过专业监护人公司安排，相关费用属于每年的固定支出，费用约为15,000港元。

交通及机票费用

孩子在英国读书，每年基本都需要往返英国的机票。除了圣诞节及复活节等长假期外，家长亦需要考虑Half Term Break期间的交通安排。Anthony指出：「英国学校一般分为三个学期，每个学期之间都设有至少一星期的Half Term Break，学生需要暂时离开宿舍。无论学生决定回港与否，还是留英参加活动，都需要为相关交通费用作出预算。」

交流及课外活动费用

与香港情况相似，孩子在英国成长期间，往往会参加不同类型的校外活动或海外交流，例如海外考察团、滑雪团、文化交流活动或私人音乐课、专项运动训练等。这类费用一般不包含于学费内，但对学生的学习与发展却十分重要。

（图片来源：Shutterstock）

预留资金 提防3大不稳定因素

Anthony亦特别提醒家长，在制订留学预算规划时切忌「刚刚好」。相反，应以2-3年甚至更长时间作预算基础，预留充足资金，以应付突如其来的支出。

除了孩子的学习与活动需求，他还特别指出三项可能影响留学成本的不稳定因素：

1. 汇率波动

英镑与港元的汇率变化，有机会直接推高整体支出。不仅学费，租金、交通及日常生活开支亦会同步上升。

2. 通胀

近年英国生活成本持续上涨，学费、住宿费及日常开支均受到影响，家长需将通胀因素纳入长期财务规划之中。

3. 学费调整

不少英国寄宿学校每年都会调整学费，平均涨幅约为 3–6%。因此，家长在制订财务预算时，不应只着眼于第一年学费，而是要考虑长远的持续增幅，未雨绸缪。

（图片来源：Shutterstock）

奖学金可否减轻经济压力？

不少家长亦关心，能否透过奖学金减轻学费负担。Anthony指出：「奖学金确是一个可以考虑的方向，但家长必须对英国寄宿学校的奖学金抱有实际期望。」

他解释，英国寄宿学校的奖学金，主要目的是表扬学生在特定范畴的突出表现，而非以家庭经济状况作为主要评核准则。常见奖学金类型包括学术、音乐及体育奖学金等。

以 Radley College 为例，该校在13+入学阶段设多种奖项，涵盖学术、艺术、戏剧、创新、音乐及体育等范畴。但这些奖项更偏向能力认可，而非大幅学费减免。

Anthony 强调：「若学生在某些范畴具明显优势，奖学金可作为升学策略的一部分，但不应视为留学的主要财务依靠，而且竞争激烈，必须提早准备。」

Radley College （图片来源：学校官网）

零用钱几多先够？

孩子远赴英国，家长往往既担心他生活不足，又怕他用钱失控。Anthony 指出，零用钱不只是生活费，更是培养理财能力的重要工具。

由于寄宿学校学费已涵盖住宿及三餐，零用钱主要用于个人消费及简单社交活动，例如零食、日用品或周末外出等。

Anthony建议家长可按年龄作以下参考：

低年级（Year 7–9）：主要参与校内活动，每星期大约£30–40已经足够

高年级学生（GCSE / Sixth Form）：自主性较高，若学校邻近市区，周末有机会与同学外出用膳或进行简单的消遣娱乐，每星期大约 £50–70已相对充裕。此外，他建议家长为子女设立 Debit Card（扣帐卡），避免超支或信用风险，并以每周或每月形式与孩子共同规划开支，逐步培养自我管理能力。

《英识教育》升学顾问Anthony Fung

