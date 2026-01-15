「交畀你讲育儿」孖宝爸伍家谦：「你只有一次陪伴成长的机会」︳星级教养

星级教养︳第15届全运会去年圆满闭幕，曾经与「比赛直击」画上等号的伍家谦，这次没有再奔波于泳池与田径场之间追访运动员。作为双胞胎爸爸的他，早已离开体育馆，转战另一条「亲子跑道」，现在接送孩子上学才是日常的首要任务。从资深体育记者转型节目主持，从二人世界一跃成为四口之家，这位亲力亲为的超级奶爸笑言：「我唔知照顾一个小朋友有几辛苦，因为我一嚟就照顾两个！」

伍家谦 - 前体育记者、 节目主持、 制作公司负责人（图片来源：《亲子王》）

跳出舒适转型 开拓出新道路

转跑道近10年的伍家谦，直言当日要鼓起勇气跳出舒适圈不容易，当「体育」不再交给「伍家谦」去报道，走进一条未知的职业赛道，一路以来都是边走边学。「人生去到不同的阶段，想法也随之改变。那时刚结婚不久，考虑到若未来负担更重，例如有了小朋友、父母年迈了需要照顾，可能就再难有转变的机会。加上当时媒体环境急剧转变，感觉到平台与战场正在转移，便萌生尝试新事物的念头，希望把握时机转型。」转型过程并非一开始就有明确计划，而是逐步摸索。「起初只是接一些拍摄工作，后来与懂拍摄的朋友合作，成立自己的制作公司，慢慢开拓出新的道路。」要转型先要肯走出第一步，过程需要敢于尝试，家谦逐渐适应角色转变，包括成为一对龙凤胎「小怪兽s」的爸爸。近年除了制作公司的工作，也有为教育机构分享经验，或参与体育相关项目，开拓了多元发展的新道路。

伍家谦与太太婚后育有一对龙凤胎「小怪兽s」，孩子今年已5岁多，就读国际学校。（图片来源：IG@vinceng88）

作为自由工作者及制作公司老板，好处是「极具弹性」。「我可以随时调动与安排工作时间，每天可『车出车入』接送孩子上学放学，也可去学校当家长义工，见证到孩子每个成长时刻。」不过遇上需日夜颠倒的时候，如去年巴黎奥运需到外地采访，就由太太上场。「太太工作时间相对地固定，但成为我的稳定后盾，我们夫妇俩可分工合作，尽量不缺席孩子的重要阶段。」

学会细察孩子的内心世界

分析足球比赛、报道赛事消息向来难不倒家谦，而拥有五年多「凑仔」经验的他，首次担任育儿节目主持同样头头是道。「当初只是偶然路过电视台参与体育节目拍摄，没想到竟与《晚吹－GG家长指引》制作团队一拍即合，就这样当了一年的育儿节目主持。」节目虽已告一段落，伍家谦却笑言「每一集都在学习」，其中一集关于「学校功课」的主题尤其令他印象深刻。「原来现在小朋友的功课艰深度已完全超越我的想像。」音乐课不再只是唱歌，还要连线答题；认识恐龙也不再只是「恐龙」，而要细分翼龙、暴龙等学名。「我们那一代，音乐考试唱一首歌就合格了，现在真的完全不同了。」

（图片来源：《亲子王》）

工作转型边学边做，做爸爸也一样要学习。节目中有来自不同家庭的分享，让他学会改变想法试从小朋友的角度出发。「当小朋友做错事，家长总是急着要他们道歉、认错，若孩子低头不语，我们便会认定这行为是『没礼貌』，其实，他只感到羞愧、有压力。」家谦坦言，过去的他也会如此心急，经育儿专家分享，让他明白到「教养」需要更多耐性与理解。「当了育儿节目主持才知道小朋友的内心世界如此丰富，原来透过这些微小的察觉，可以更了解孩子的内心，也让我与孩子在日后相处更加从容。」

（图片来源：IG@vinceng88）

体会「真正的陪伴」

从俩小口子到一家四口，在疫情期间一次过获得「双倍快乐」成为一对龙凤胎的爸爸，回想起「小怪兽s」出生的那段日子，家谦形容是「刺激挑战」。「小怪兽s出生时正值疫情高峰期，工人姐姐滞留在菲律宾无法来港，唯有硬着头皮『全民皆兵』，一家人轮流上阵。两个BB的作息时间又不一样，一个搞掂，另一个就醒，幸好家中长老们都是可以『落场凑』的神队友，做足三个月『厅长』，总算顺利渡过最难挨的初生段。」尽管辛苦，他却心怀感恩。「我很庆幸自己亲力亲为照顾过他们，喂奶、扫风、换片，全部做齐。」

（图片来源：《亲子王》）

肯凑不难，凑得好才不易，看着小怪兽s健康成长，难怪奶爸自豪。「我可以跟他们说，爸爸也照顾过你，不是把所有工作都丢给妈妈。」疫情将家人困在家，但也因为困在一起，伍家谦体会到何谓「真正的陪伴」，直到今日，仍坚持事事「自己嚟」不假手工人姐姐。

做父母要加多点耐心

育儿之路，最考验新手父母的从来不是技巧，而是耐性。「从前我是个心急的人，孩子一犯错便想他们立即道歉，纠正行为，但原来这样做会忽略了孩子内心的感受。我们经常用成人的角度去审视孩子的世界，但孩子不是大人，家长需要了解他们的思维再去配合，而过程就要极大的耐性去支持。」陪玩、陪瞓、陪食、陪学习，凑仔生活日常都是耐性考验。 「要等他们执玩具，出门前又要等他们穿鞋子，事事都要等，我们只能从旁协助，让他们自己去执行学习自理能力。」

（图片来源：IG@vinceng88）

他又坦言当了爸爸更「黐家」：「以前放假一定约朋友食饭睇戏，现在完成工作后会第一时间回家，就如今天访问后就会去接他们放学。『车出车入』那半小时，可以跟他们谈天说地，分享学校趣事，是我每日最期待的时光。」家谦积极争取陪伴孩子的机会，与他们多见面。「一个人正常的情况之下，你只有一次陪伴孩子成长的机会，错过了就没有。（是责任吗？）绝对不是为责任，能看着他们成长，经历每个成长阶段，是件很有趣又值得回味的事。」子女初生那哇哇哭声，第一次软绵绵地叫「爸爸」、「妈妈」，还有上幼稚园那天跟父母分别的眼红红模样，这些画面都是每对父母最温暖的回忆。「我怕将来回头看，会后悔没多送他们几次。现在趁他们还愿意让我接送，我都会珍惜与尽量配合。有得拖好拖，有得揽好揽嘛，不然到了中学就未必肯让爸爸抱抱了。」

「只有喜欢学习，才会愿意学习」

谈到孩子的教育，家谦与太太早有共识，安排子女入读国际学校。「我们都认为：『只有喜欢学习，才会愿意学习。』上学占据了孩子童年生活的一大部分，若孩子从小对上学产生抗拒，甚至每天都不开心，那将会是极大的烦恼。我们为孩子选了以玩乐为教学模式的学前班，老师透过各种游戏和活动传授知识，让孩子在快乐中学习。对于孩子而言，上学就等于去玩！至今他们仍然每天都充满期待地去上学。」家谦觉得这种「玩住学」的方式不会让孩子觉得读书是苦差，对学习百利而无一害。

（图片来源：IG@vinceng88）

家谦与太太重视阅读，孩子每周会从学校图书馆自选两本书。对于培养阅读习惯，最重要是从兴趣入手。「儿子爱车，就借来很多与车相关书籍，如《汪汪队立大功》等，女儿则爱公主与动物，就让她沉浸在那个世界。」他认为，只要引发起孩子的兴趣，边看边学词汇，慢慢就可培养起阅读习惯。「我自己的中文根底，也是从小看卫斯理、金庸学回来的。」家谦的太太于大学时期修读中文，也赞同这个学习理念。

运动场是班房以外的课室

喜欢一件事，多艰辛也会克服。「就如喜欢打机，不会觉得打机辛苦；我自己喜欢长跑，每天跑十多公里也不觉累。喜欢一件事，就会投入百分百的热情。」爱跑步的家谦，会带孩子参与各式各样的亲子跑。「去年儿子跑三公里累得想哭，但他记得我们的鼓励：『比赛重点从来不是赢，而是坚持跑到终点！』最后靠自己力量跑到终点，那份成功感很宝贵。去参与比赛或做运动时，也可从中灌输一些正确的价值观予孩子。」他希望孩子明白，训练、比赛过程中付出的努力，就会在「终点」时取得回报。

（图片来源：《亲子王》）

家谦认为于成长阶段中参与一项运动对孩子有莫大益处，特别是团体运动。「我常说：『运动场是班房以外的课室。』在运动场上不止学习到运动技巧，还有助于培养竞技精神，提升社交及逻辑思维能力，也学会坚持与变通，这些都是课室内或课本上未必能学习得到的。我有不少好兄弟就是从小认识的『波友』，现在还会一起谈谈昔日打波的趣事，运动场让我收获了很多美好的友谊与回忆。」运动也可以带来快乐的安多酚，每对父母都想孩子健康、开心，廿四孝爸爸家谦自然不例外。「每个阶段的快乐，都不会有第二次。当你以为有无数次的快乐，或许最美好的已出现。只有珍惜当下，才能留得住那快乐的片刻。希望小怪兽s无论读书、玩耍或将来投身社会，只要尽力做好，不留遗憾，把握每刻的快乐，就已是当爸爸最大的心愿了。」

（图片来源：IG@vinceng88）

文：陈恺盈 图：霍楚晖、IG@vinceng88

场地提供：Kiztopia（湾仔合和中心店）

