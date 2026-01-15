升小、低小、高小实用趣味教具推介 升中面试破解7大热门题型︳《亲子王》新一期精选内容

无论处身甚么年代，教仔女都是家长的天字第一号责任，学习不一定在书枱，让孩子玩中学、学中玩，自由探索，效益更高。黄金脑不能靠奶粉组成，家长利用富教育意义的趣味教具，为孩子装备各种能力。

运用教具得宜 减少对学习抗拒

教具顾名思义是富教育性的工具，以玩具形式呈现，设计上巧妙地结合了玩乐与学习元素，部分亦以功能性为主，外形会刻意轻巧、用色缤纷，务求吸引孩子目光，减少对学习的抗拒感。

资深儿童⼯作者、致德教育资深教学顾问Miss Ada Lee，跟另一位创办⼈共同设计的STRAW学习法，以独特拆字方法教导中文，继而衍生不同效用的字卡；关于运用教具及其好处，Ada称最大得益者其实是家长。「足不出户，家长已能运用互动方式陪伴小朋友学习，省却四出『学嘢』的舟车劳顿或金钱，到头来得益真是家长。」

（图片来源：PhotoAC）

关于教具对学习有甚么正面影响？Ada说学校的教学，主要是偏向知识传递，是单向性的，可是使用教具的话，不论老师或家长，跟小朋友的互动情况便大为增加，而互动越多的话，小朋友吸收知识或技巧的效益也越高，这情况更常见于一些有特殊教育需要（SEN）的小朋友身上。至于家长选择教具时，Ada解释相信不少家长都曾听过学校老师经常提及一个概念：年龄适切性，在她来说会更准确形容为「能力适切性」。「举例就读K3准备升小学的小朋友，如果他的能力已经达到小一、小二程度这般超前，那就应该依照其实际能力来选择教具，事实这情况现今也很普遍。」

（图片来源：PhotoAC）

值得留意是SEN小朋友的情况有所不同，就算已经是小五的年纪，其实际能力可能只有小二、小三，这时就要按照他们的能力来选择教具。

当教具齐备，家长应该如何跟孩子「玩」？「首要考量必然是互动。教具买回来的核心就是互动，它并不是一种机械式的操练工具，不要只把教具丢给小朋友自己做 / 玩。明白家长都很忙，自己亦然，但如果你只是把教具丢给孩子自己操作。」Ada认为在玩乐过程中，家长透过不断提问，鼓励小朋友自行寻求解答，才能真正提升他们各方面的能力。

致德教育资深教学顾问Miss Ada Lee（图片来源：受访者提供）

分龄教具 玩出自主态度

K3是准备升小学的关键之年，小朋友正式学执笔写字，也开始需要大量识字，加强阅读能力。

故事式认字

故事斜枱画板套装让亲子创作属于他们的故事。家长与孩子可以绘画属于他们的背景图和使用自选的STRAW字，自由地创作故事。

（图片来源：受访者提供）

重复抄单字

选择不同的中文书写练习时，家长可多选择一些不是单纯重复抄单字的练习，因为中文词汇有超过85%都是复合词，从单字开始逐步建立词汇，会是最佳的学习方法。

（图片来源：受访者提供）

想知更多实用+趣味教具推介，就要留意今次《亲子王》「教育教题」的详细报道。

升中面试倒数2个月 3招留下良好印象×破解7大热门题型

随着2025 / 26学年《香港中学概览》公布，下学年中一学位竞争更趋激烈。不少中学的面试部分占总分百分之30至50，短短几分钟的表现，往往取决于学生能否真诚、清晰地展现自己。为此，《亲子王》专访御学轩教育集团创办人兼主席邓家豪（Gary Sir），从第一印象到热门题型，提供实战贴士与回应范例，助孩子自信应试。

（图片来源：PhotoAC）

感冒VS流感 小学生的季节性疾病防线

每逢季节交替，不少家长都会疑问：孩子只是普通伤风感冒，还是已感染流感？小学生的免疫系统仍在发展，在课室这类空气流通较差、互动频繁的环境中，病毒可透过咳嗽或喷嚏迅速传播，导致整班学生陆续病倒。面对鼻水、发烧、疲倦、咳嗽等相近症状，若只凭主观感觉判断，容易错过合适求医时机，甚至忽略潜在并发症风险。张杰医生将会于今期《亲子王》「健康养生」以儿科临床角度，为家长清晰拆解「感冒」与「流感」的分别，并整理实用的预防策略及疫苗资讯，协助大家安然度过季节性流感高峰期。

（图片来源：Shutterstock）

