浸信会沙田围吕明才小学嘉年华 「沙吕Heart 健康Start」电子运动体验/摊位游戏︳学校开放日

亲子
更新时间：15:18 2026-01-14 HKT
发布时间：15:18 2026-01-14 HKT

快到农历新年，不少学校都会举行嘉年华，师生同乐，也顺道办开放日欢迎准小学生与家长们前往参观，了解一下小学校园生活。位于91校网的热门小学浸信会沙田围吕明才小学将于1月17日举行「沙吕Heart 健康Start」嘉年华，以一连串的活动提醒大家投入学业之余，也要顾及身心健康。即睇学校开放日活动详情与参加方法。

浸信会沙田围吕明才小学 「沙吕Heart 健康Start」嘉年华

吕明才小学（下称沙吕小）将于一月中主办「沙吕Heart    健康Start」嘉年华，当日既有校园导赏，也有也有电子运动体验、充气弹床、攀石等，让家长及小朋友有机会参与不同的运动模式，同时亦有天文影院、亲子创艺坊、摊位游戏、美食坊等活动；嘉年华毋须报名，家长有时间就可以带小朋友去参观。

浸信会沙田围吕明才小学（图片来源：浸信会沙田围吕明才小学）
浸信会沙田围吕明才小学（图片来源：浸信会沙田围吕明才小学）

位于沙田区、91校网的沙吕小，早已是区内热门之一，积极推动正坷教育，学术成绩亦于区内闻名。学校既有联系Band 1中学浸信会吕明才中学，升中也有佳绩，据校网资料2024 -  25年度升中概况，毕业生有升读区内英中如圣公会曾肇添中学、沙田崇真中学、沙田培英中学、天主教郭得胜中学、圣罗撒书院、五旬节林汉光中学等，也有升读区外学校圣保罗男女中学、喇沙书院、玛利诺修院学校（中学部）、协恩中学、德望中学等，当然亦不乏入读其他热门直资中学，成绩不俗。

浸信会沙田围吕明才小学「让爱改变世界嘉年华」开放日发絮（图片来源：浸信会沙田围吕明才小学）
浸信会沙田围吕明才小学「让爱改变世界嘉年华」开放日发絮（图片来源：浸信会沙田围吕明才小学）

点击图片浏览以往浸信会沙田围吕明才小学嘉年华详情：

 「沙吕Heart 健康Start」嘉年华
日期：1月17日（星期六）
时间：10:00 - 17:00
地址：沙田圆洲角路8号浸信会沙田围吕明才小学 
查询：2647 6242
*免费参加

