片皮鸭点心放题低至$88 2小时任食鲜虾饺/蟹籽烧卖皇 富临皇宫加送和味鲍鱼/瑶柱灌汤饺︳亲子优惠

亲子
更新时间：10:46 2026-01-14 HKT
发布时间：10:46 2026-01-14 HKT

跟长辈们同聚享受午餐，最好选传统酒楼叹一盅两件，水滚茶靓，也有款式多多的点心，无论大、小朋友都总选到爱吃的点心，边叹茶边谈心，共聚天伦。今日（14日）就有点心放题优惠，富临皇宫2小时片皮鸭点心放题只需$88位，小朋友更只需$69，就可任食两小时皇室鲜虾饺、蟹籽烧卖皇，快闪优惠更加送四式定食，可一尝和味鲍鱼与瑶柱灌汤饺！即睇点心放题优惠详情与购买连结。

亲子优惠︳富临皇宫片皮鸭点心放题低至$88

这次富临皇宫的点心放题优惠低至$88即可叹足两小时，除了有片皮鸭任食，更有多款传统点心任选，如蟹籽烧卖皇、酱皇蒸猪手、蚝皇鲜竹卷、酱皇蒸凤爪、鲜虾菜苗饺、三色蟹粉小笼包等，也有甜点可选，如香麻流沙包、古棉马拉糕、养颜红枣糕，也有瑶柱蛋白炒饭、扬州虾仁炒饭、杂菌炆伊面等适合孩子，今次优惠更特别加送四式定食（每位一），内有和味鲍鱼、流心蛋、沙律菜、瑶柱灌汤饺，精致又滋味。

亲子优惠︳富临皇宫片皮鸭点心放题低至$88（图片来源：KKday）
亲子优惠︳富临皇宫片皮鸭点心放题低至$88（图片来源：KKday）

点击图片浏览点心放题优惠详情：

【独家快闪・HK$88/位（两位起）】2小时片皮鸭点心放题｜敬送四式定食 (每位一份)｜午市堂食
用餐时间：11:30-15:00
用餐地点：柴湾分店 / 九龙湾分店 / 屯门分店 
优惠：成人HK$88/位（两位起），小童HK$69/位 （原价成人HK$228/位） 
（现场另收每位茶芥及HK$13.8服务费） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【独家快闪・43折】2小时片皮鸭点心放题｜敬送四式定食 (每位一份)｜午市堂食
用餐时间：11:30-15:00
用餐地点：柴湾分店 / 九龙湾分店 / 屯门分店 
优惠：成人HK$99/位（两位起），小童HK$69/位 （原价成人HK$228/位） 
（现场另收每位茶芥及HK$13.8服务费） 
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情： 
优惠期（预订期）： 2026年1月14日15:00至1月20日23:59 
用餐日期：2026年1月15日至2026年3月31日 
．柴湾分店地址：香港柴湾康民街118号康翠台商业中心6楼 
．九龙湾分店地址：九龙九龙湾常悦道9号企业广场1期1楼 
．屯门分店地址：新界屯门海荣路22号中央广场地下及1楼 

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳港威酒店自助餐买一送一低至$206叹雪蟹腿 自助晚餐3.5小时任食龙虾/阿拉斯加皇帝蟹腿︳亲子优惠

 

