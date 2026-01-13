IB状元摇篮英基智新书院开放日 参观IB学校校园/与学生、教职员交流︳国际学校

有「IB状元摇篮」之称的英基学校协会旗下的英基智新书院于2008年创立，位于愉景湾，去年该校亦出产一名「IB状元」。该校提供Year 1至Year 13国际文凭课程（IB），课程以学生为本，采用基于探究的学习模式，引导学生展现自己最好的一面。学校将于1月17日举行学校开放日，有兴趣的家长可带同小朋友一起报名参加。

国际学校︳英基智新书院开放日参观IB学校

英基智新书院提供从Year 1至Year 13的完整IB课程，包括小学项目课程（PYP）、中学项目课程（MYP）、大学预科文凭课程（DP）及职业相关课程（CP），是香港少数提供全程IB教育的国际学校之一。

英基智新书院将于1月17日举行学校开放日「Prospective Parent Open Day」，可向学校团队深入了解学校IB课程。（图片来源：英基智新书院校网）

学校课程以学生为本，采用基于探究的学习模式，强调培养学生的批判性思维、国际视野及终身学习能力。PYP阶段（Year 1-6）透过六个跨学科主题，鼓励幼小学生主动探索世界；MYP阶段（Year 7-11）旨在结合多个国家系统的最佳研究和实践，以及国际学校的知识和经验；国际文凭大学预科课程（DP）为16至19岁学生设计的课程。学生可以选择修读完整文凭课程或选择个别文凭科目。DP被广泛认可为最佳的大学预科准备，培养研究技能，鼓励独立学习和促进个人责任感；亦有为Year 12 - 13的学生提供国际职业相关文凭课程（CP），针对进入中学最后两年并已确定特定职业发展方向的学生。

对于英基智新书院有兴趣的家长，可于1月17日参加该校举办的「Prospective Parent Open Day」，届时可参观校园之余，更可在活动中认识学校团队，了解该校的理念；参观及介绍结束后，学校将提供茶点予参观者，让家长、学生轻松地与教职员交流。

（图片来源：英基智新书院）

英基智新书院开放日

日期：1月17日（星期六）

时间：10:30 - 12:00

地址：愉景湾海澄湖畔路38号

网上报名：https://bit.ly/4apmdCx

