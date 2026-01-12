Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英皇同学会小学幼小衔接课程升学主任详解「小一统一派位」流程+策略 助家长迎接小一派位

随着升小统一派位临近，位于中西区的资助男女校英皇书院同学会小学将以Zoom形式举办
第二场幼小衔接课程「语言学习启蒙 × 统一选校策略」。是次活动不仅欢迎幼稚园家长，也鼓励幼稚园学生一同参与，旨在通过更具体的体验内容，为家庭提供直接参考。即睇参加方法与课程内容。

升学主任讲解「小一统一派位」流程+策略 

英皇书院同学会小学于1月17日将会举行第二场幼小衔接课程「语言学习启蒙 × 统一选校策略」，是次课程核心内容明确聚焦于两大实用板块：

幼小衔接课程「语言学习启蒙 × 统一选校策略」将由英皇书院同学会小学屈嘉曼校长担全主讲。（图片来源：英皇书院同学会小学）
1. 英文学习与语言启蒙：

重点介绍如何通过游戏、图像、阅读与多感官互动等体验式方法，激发孩子的语言兴趣，从而建立稳固的双语基础，并培养其自主学习的习惯，，为未来多元学习奠定坚实基础。

（图片来源：英皇书院同学会小学）
2. 统一派位选校策略：

升学入学主任将详解「统一派位」流程与策略，将针对家长在升学季的实际疑问，深入解析统一派位的策略与要点，并提供实用建议，助家长于选校过程中沉著应对，争取最佳结果。

英皇书院同学会小学（图片来源：小学概览）
活动名额有限，先到先得，有兴趣的家长可透过以下连结或扫描二维码报名。此次课程是继去年11月首场讲座后，在统一派位表格提交前的关键指导，值得幼稚园家长把握。

（图片来源：英皇书院同学会小学） ​
点击图片浏览英皇书院同学会小学校园生活点滴：

幼小衔接课程「语言学习启蒙 × 统一选校策略」
日期：1月17日（星期六）
时间：10:00 - 11:00
主讲：英皇书院同学会小学屈嘉曼校长
形式：Zoom，讲座开始前会收到学校提供的连结
对象：幼稚园学生及家长
报名：https://bit.ly/4avMlvx

