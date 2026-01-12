Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园万豪酒店自助餐买一送一 3.5小时任食波士顿龙虾/6大海鲜 畅玩免费儿童游乐天地︳亲子优惠

亲子
更新时间：10:10 2026-01-12 HKT
发布时间：10:10 2026-01-12 HKT

跟小朋友外出用餐最好拣「自助餐」，既不限时又选择多多，保证大、小朋友都啱口味！今日（11日）香港海洋公园万豪酒店推出特别优惠，自助餐优惠买一送一够超值，还可于3.5小时任叹6大海鲜，同行儿童可免费畅玩儿童游乐天地！叠加信用卡优惠，更可最多再减HK$300！即睇快抢连结带小朋友去慢慢叹喇！

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐买一送一

香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅自助餐将于1月至3月期间限定供应全新「海洋珍味自助晚餐」任食6大海鲜，必试鲜甜多肉雪场蟹脚、面包蟹、清蒸龙虾等，而鱼生寿司吧更有深海池鱼、赤虾、油甘鱼、北海道带子、各式寿司卷及手握寿司， 还有多款特色海鲜美馔，如醉海鲜配海藻沙律及话梅汁、法式龙虾沙律配黑鱼子、柠檬芫茜扒吞拿鱼、豉油王韭菜花墨鱼仔、罗望子茄汁大虾、蒜蓉牛油焗蟹，也有烧美国安格斯斧头扒与多款日式烧物，小朋友必食名古屋烧鸡翼、日式煎和牛！再吃个白桃乌龙慕丝蛋糕、黑朱古力海盐榛子慕丝蛋糕、橘子杏桃慕斯蛋糕，完美！

亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐买一送一（图片来源：KKday）
亲子优惠︳香港海洋公园万豪酒店自助餐买一送一（图片来源：KKday）

香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅「环球美馔盛宴自助午餐」亦有优惠，除了有雪场脚蟹、面包蟹、冻虾、加拿大青口、大蚬、翡翠螺等冻镇海鲜，鱼生寿司吧还有赤虾、八爪鱼、鲷鱼、希灵鱼、油甘鱼、各式寿司卷、手握寿司等，而热盆则有西京烧青鱼、白酒芫茜煮青口、西西里烩春鸡、烧美国牛板腱扒、比利时猪扒，当然必食甜品，如焦糖榛子朱古力蛋糕、芒果热情果慕丝蛋糕、冲绳黑糖紫薯蒙布朗、法国黑朱古力挞！ 无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！

无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）
无论自助晚餐或午餐一样可免费进入儿童游乐天地畅玩， 食饱饱放电一流！（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪优惠｜成人买一送一】环球美馔盛宴自助午餐｜免费进入儿童游乐天地 
用餐时间：12:00-14:30
优惠：HK$598 起/2 位，人均HK$299起（原价HK$899/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜成人买二送一】环球美馔盛宴自助午餐｜免费进入儿童游乐天地
用餐时间： 12:00-14:30
优惠：HK$1,146 起/3 位，人均HK$382起（原价HK$548/位）
购买连结：＞＞按此＜＜

 

小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）
小朋友还可免费进入儿童游乐天地玩餐饱！（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜成人买一送一】海洋珍味自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地 
用餐时间：18:00-21:30：2月16日首轮 17:45–19:45，次轮 20:00–22:30 
优惠： HK$934 起/2 位，人均HK$467起（原价HK$900/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜成人买二送一】海洋珍味自助晚餐｜免费进入儿童游乐天地 
用餐时间：18:00-21:30：2月16日首轮 17:45–19:45，次轮 20:00–22:30 
优惠： HK$1,791 起/3 位，人均HK$597起（原价HK$900/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：
优惠期（预订期） ：2026 年 1月 12 日 12：00 至 1月 18 日 23：59 
用餐日期：2026 年 1月 13日至 2月 28 日 
用餐地点：黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅 Marina Kitchen

购买连结：＞＞按此＜＜

烧烤风味自助晚餐买一送一

而香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar自助餐亦有买一送一优惠，泰国风情烧烤自助晚餐提供冻海鲜，如鳕场蟹脚、鲜大虾、翡翠螺等；还有泰式红咖喱炒蟹、香叶炒蚬、香辣魔鬼鱼、越南香茅猪扒、泰式南乳烧鸡翼、黄姜椰菜花，当然有盲曹、鱿鱼、鲜虾、一夜干、波士顿龙虾、鱼柳、鲳鱼、鸡肉沙爹、牛肉沙爹、辣味牛舌、九重塔英式猪肉肠等烧烤美食。同场还有多款东南亚甜品，如斑斓芒果忌廉蛋糕、芒果热情果慕丝蛋糕、菠萝椰子慕丝蛋糕、斑斓椰子千层糕、 士多啤梨芝士饼。

香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar烧烤风味自助晚餐买一送一（图片来源：KKday）
香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge and Pier Bar烧烤风味自助晚餐买一送一（图片来源：KKday）

 

点击图片浏览亲子优惠：

【快闪优惠｜买一送一】东南亚烧烤自助晚餐 
用餐时间：星期五至六 18:30 - 22:00；星期日 18:00 - 22:00 
优惠：星期五至日，HK$802起/2 位，人均 HK$401起（原价 HK$735/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜

【快闪优惠｜买二送一】东南亚烧烤自助晚餐 
优惠：星期五至日，HK$1,536起/3 位，人均 HK$512起（原价 HK$735/位） 
购买连结：＞＞按此＜＜
 
优惠详情: 
优惠期 （预订期）： 2026 年 1月 12 日 12:00 至 1月 18 日 23:59
用餐日期：2026 年 1月 13日至 2月 28 日
用餐地点：
．黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 Pier Lounge & Pier 酒吧
．黄竹坑黄竹坑道180号香港海洋公园万豪酒店 海湾餐厅 Marina Kitchen
*以上优惠价已包括原价加一服务费

海湾餐厅购买连结：＞＞按此＜＜
Pier Lounge & Pier Bar购买连结：＞＞按此＜＜ 

相关文章︳沙田万怡酒店圣诞自助餐第2位加$12 叹法国生蚝/火鸡/鳕蟹脚/任饮酒水 农历新年叹贺年菜︳亲子优惠

 

