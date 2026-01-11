亲子餐厅2026︳限定Y2K美式派对 b.o.t.h. by Texas Burger × Esther Bunny粉红士多啤梨奶盖班戟

亲子餐厅2026︳由美籍韩裔插画家Esther Kim创作的Esther Bunny，拥有可爱大耳朵与水汪汪大眼睛，少女心满满的粉红Bun于今个冬天来到美式餐厅b.o.t.h. By Texas Burger，以标志性的「Love Yourself」粉红色为寒冬带来丝丝暖意，还会带来全新期间限定分享菜式、甜品及特饮，与充满惊喜打卡位及独家纪念品。这次联乘更会捐出部分收益以支援大埔灾民，即睇期间限定美食与打卡位。

亲子餐厅2026︳b.o.t.h. by Texas Burger × Esther Bunny限定Y2K美式派对

一到店即见身穿粉红色美式餐厅侍应短裙配纯白荷叶边围裙的1.8米高Esther Bunny！店内随处可见Esther Bunny的粉红身影，就连餐单也以美式复古设计为主题。于这次联乘中，b.o.t.h. by Texas Burger还将会捐出部分收益以支援大埔灾民，让正能量和爱由餐桌延伸至社区。同时，凡惠顾任何一款Esther Bunny主食或甜品，就可免费于餐厅与Esther Bunny装饰打卡拍摄即影即有照片连特制相框，同时获Esther Bunny美式复古餐厅造型贴纸。

1.8米高的Esther Bunny邀请大家来用餐！（图片来源：b.o.t.h. by Texas Burger）

这次惊喜联乘特别推出七款全新期间限定菜式、甜品及特饮，于经典美式美食中加入粉红美学。「复古三色『Bun』」的竹炭黑堡裹着手撕猪，而豆奶白堡则以唐扬比目鱼做主角，还有经典美式德州BBQ牛肉汉堡，大、小朋友可以开心share。「粉红大头虾配红菜头忌廉意粉」以香煎鲜虾配以裹着浓醇红菜头忌廉酱的意粉，为味蕾带来清甜奶香滋味。煎带子配西班牙辣香肠牛油果多士以自家专属配方特制的酸种黑麦包多士叠着煎至微焦的香甜带子，配合风味浓烈的西班牙辣香肠，口感丰富多重。

幸福荔枝椰奶冻小福 配 士多啤梨奶盖班戟 $138（图片来源：b.o.t.h. by Texas Burger）

点击图片浏览亲子餐饮详情：

喜爱吃甜品的朋友必试「幸福荔枝椰奶冻小福配士多啤梨奶盖班戟」，除了有Esther Bunny「招牌甜点」的士多啤梨奶盖班戟，上面的「小福」由大福专门店Just for mochi全人手自家制作，无油少糖无添加，内有荔枝芝士内馅，清甜Q弹。特饮包含「浓醇快乐士多啤梨奶昔」及「清爽西柚泡泡梳打」，前者细滑浓稠，后者酸甜开胃清爽，每一口均满溢着疗愈的滋味。活动期间更特别出售Esther Bunny盲盒，包含多款Esther Bunny造型角色，每次打开都令人喜出望外，绝对是收藏粉丝及打卡爱好者必入手单品。

活动期间更特别出售Esther Bunny盲盒，包含多款Esther Bunny造型角色，每次打开都令人喜出望外，绝对是收藏粉丝及打卡爱好者必入手单品。（图片来源：b.o.t.h. by Texas Burger）

b.o.t.h. by Texas Burger

时间：11:30 - 22:00

地址：

•九龙湾伟业街33号德福广场2期5楼510 - 513号舖

•屯门屯顺街1号屯门市广场1期3楼3227 - 3228号舖

•荃湾大坝街4 - 30号荃湾广场L3楼337号舖

查询： 2388 3239 （九龙湾店）、5626 8534 （屯门店）、3705 2955 （荃湾店）



