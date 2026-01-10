Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Chiikawa Baby香港期间限定店 2大打卡位+日本直送Baby造型Chiikawa主题商品︳亲子好去处

更新时间：12:51 2026-01-10 HKT
发布时间：12:51 2026-01-10 HKT

各位Chiikawa粉丝请准备打开「银包」，带同软糯萌爆的Chiikawa Baby日本直送主题商品回家！Chiikawa Baby香港期间限定店终于登陆香港，于1月23日至3月2日在旺角MOKO新世纪广场登场，最惊喜是「Chiikawa Baby」第2弹新品将会与日本同步发售！率先睇必扫限定商品与打卡位，到时抢先去入手喇！

亲子好去处︳Chiikawa Baby香港期间限定店打卡位+Chiikawa主题商品

Chiikawa Baby香港期间限定店作为日本官方巡回快闪店的其中一站，到时将会重塑日本官方巡回快闪店场景，让大家一秒置身于Chiikawa Baby的可爱空间，一边扫货一边打卡！占地近2,000呎的日本授权Chiikawa Baby香港期间限定店特别打造两大可爱打卡位，当中最瞩目的必然是巨型BB床场景 —— 吉伊卡哇、小八与兔兔以Baby造型登场，位位都戴上口水巾、坐在小马桶上，实在太kawaii！还有以Chiikawa Baby漫画故事的插图打造而成的「角色合照墙」，粉丝可与最爱角色合影，被满满幸福感包围。

最叫粉丝期待当然是是1月23日将有全新「Chiikawa Baby」第2弹新品，更与日本同步发售！店内亦会有多款日本直送主题商品，全员将「变身」为可爱宝宝造型公仔，戴着口水巾与包着毛巾布的Chiikawa Baby款款都很可爱，还有变成椰菜的兔兔，令人心都融化！

点击图片浏览亲子好去处详情：

Chiikawa Baby香港期间限定店
日期：1月23日 - 3月2日
时间：11:00 - 21:00 （最后进场时间为20:30）
地点：旺角MOKO新世纪广场地下中庭
付款方式： 支付宝、VISA、Master Card、WeChat Pay、银联及八达通，现金不适用。

