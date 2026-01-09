Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

14校网热门小学沪江小学「童趣童乐‧中华体艺嘉年华」 摊位游戏/亲子工作坊/学生表演︳小一入学26/27

沪江小学为东区14校网的资助男女校，秉承「全人教育」精神及「信、义、勤、爱」校训，培养学生五育均衡发展，引导他们从群体生活中学习辨别是非、建立正确价值观，并发挥潜能，锻炼自学、自律、自尊、自信、自立、自强的能力。沪江小学不仅重视学术，并推行资优教育，认同「资优教育普及化、普及教育资优化」的理念，更推行STEAM课程等活动，让学生在愉快环境中全面成长。学校将举办「童趣童乐‧中华体艺嘉年华」，家长可趁机带孩子参观学校，透过游戏更了解小学生活。

小一入学26/27︳14校网热门小学沪江小学办嘉年华 

沪江小学强调兴趣为本，自设校本课程切合不同学生的程度，不同科目更有奖励计划及多元活动，如体育科的「一人一绳计划」、人文科的「全方位学习日」、中文的「校本中华文化及文学课程」、祝艺科的「中国服饰制作体验课程」等，近年更加强STEAM+跨课程课程，将常识科、科学科、电脑科融会乎学习。学校在学术与课外表现出色，升中成绩优异。根据近年数据，约70%毕业生升读英文中学，当中包括诞生2025年DSE终极状元的香港中国妇女会中学、张祝珊英文中学、嘉诺撒书院等名校，也有学生入读拔萃女书院、圣保罗男女中学等受欢迎直资学校。

小一入学26/27︳14校网热门小学沪江小学办嘉年华 （图片来源：《亲子王》）
小一入学26/27︳14校网热门小学沪江小学办嘉年华 （图片来源：《亲子王》）

「童趣童乐‧中华体艺嘉年华」以「中国艺术」与「体育」为主题，展现学生在青花瓷、水墨画、书法、花式跳绳、闪避球等多元范畴的学习成果。嘉年华旨在营造愉快学习环境，推动亲子共融，传扬传统文化，并实践学校五育均衡的发展理念。欢迎家长携同子女前往参与，透过丰富的摊位游戏、亲子工作坊及学生表演，让孩子亲身体验中华文化与体艺之美，共度一个充满趣味与意义的周末。

沪江小学「童趣童乐‧中华体艺嘉年华」以「中国艺术」与「体育」为主题。（图片来源：沪江小学）
沪江小学「童趣童乐‧中华体艺嘉年华」以「中国艺术」与「体育」为主题。（图片来源：沪江小学）

点击图片浏览沪江小学活动详情：

 

沪江小学 童趣童乐‧中华体艺嘉年华
日期：1月17日（星期六）
时间：10:30 - 16:00
地址：香港鲗鱼涌康盛街14号
报名：＞＞按此＜＜

相关文章︳佛教中华康山学校开放日设幼儿填色比赛/摊位游戏 寻找让孩子闪耀的学习天地︳学校开放日

 

