室内游乐场Momoland买一送一 1大1小$75三分店任选畅玩动感游戏馆/赛车/打地鼠游戏机︳亲子好去处

室内游乐场︳天气寒冷，周末想带小朋友去放电，最好还是躲在室内畅玩最暖笠笠！今日（9日）有室内游乐场优惠，于将军澳坑口、北角、荃湾西店均有分店的Momoland Play House推出买一送一优惠，一大一小只需$75就可畅玩7,000至12,000平方呎室内游乐场，内有适合零至16岁的玩意，一个价钱任玩各类射击、赛车、打地鼠游戏机，也有未来运动场可玩霓虹光影体能竞技游戏。即睇室内游乐场优惠详情与购连结。

亲子好去处︳室内游乐场Momoland Play House买一送一

Momoland Play House室内游乐场占地 7,000至12,000平方呎，于将军澳坑口、北角、荃湾西店均有分店，为0至16岁的小朋友提供游乐空间，幼儿到青少年都可以在这里找到乐趣。室内游乐场分区设计满足不同年龄层发展需求：0–3岁：感官探索区、软垫安全空间；4–8岁：互动角色扮演、创意建构区；9–16 岁：科技体感游戏、团队挑战关卡，为小朋友带来主题化沉浸体验。

亲子好去处︳室内游乐场Momoland Play House买一送一（图片来源：KKday）

每间分店拥有独特主题与设施组合，例如动感游戏馆可任玩各类射击、赛车、打地鼠游戏机；于未来运动场则可融入霓虹光影的体能竞技，让小朋友可于「学习中游戏、游戏中学习」 培养创造力、社交力与解难能力。

（图片来源：KKday）

【快闪优惠｜Momoland Play House｜买一小时送一小时】室内游乐场1小时1大1小入场门票｜坑口店及北角店适用

优惠：HK$150 两小时，平均HK$75/小时，人均HK$37.5（原价HK$150/小时）

【快闪优惠｜Momoland Play House｜HK$120/小时】1 大1小室内游乐场门票｜坑口店及北角店适用

优惠：HK$120/小时，人均HK$60（原价HK$150/小时）

（图片来源：KKday）

【优惠｜Momoland Play House｜送HK$20优惠券】1大1小室内游乐场门票｜三间分店适用｜坑口店｜荃湾西店｜北角店

优惠：HK$150/小时，人均HK$75，送HK$20优惠券（原价HK$150/小时）

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年1月9日10:00至1月15日23:59

凭证兑换期限：需要按照预订日期及当天开放时间内兑换，逾期失效

地址：

．坑口店：将军澳培成路8号南丰广场1楼B185-B23

．北角店：北角渣华道123号北角汇二期 2 楼 212-213 号铺

．荃湾西店：荃湾大河道100号海之恋商场2楼2108至2115号＆2129A至2131号

