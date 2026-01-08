温书唔专心？校长+尖子高效温习实用方案 人气GABA添加品可改善失眠？ ︳《亲子王》新一期精选内容

测验考试评估，大家学习相同范围，虽说不比较，成绩就是有高低，家长不用揪心，我们可以取长补短，学习不同人士的专心心法，放诸于温习方面，然后会发现，一切没有想像中困难，一切只是有没有用心，用对的心。

陈嘉碧博士 脑内筛选法

刚取得博士学位的仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士，要在繁忙的工作中兼顾博士课程，其专注温习方法，实在要跟同学分享。「首先必然要有良好的时间管理，让自己处于随时准备好的读书状态。」在学校是校长，当陈博士回归学生身份时，自言上课100%专心，她特别推介自己也在用的「筛选」法。「听课时要先在脑中筛选合用的资料才写进笔记，这是一种『啱用的艺术』，那么上课就不会只是盲目抄笔记，或没有把课堂内容听入脑。」

仁济医院罗陈楚思小学校长陈嘉碧博士（图片来源：受访者提供）

高小学生 找出强项自然投入

两位来自油蔴地天主教小学（海泓道）的同学，访问时刚出了第一学段成绩，六年级的周楺浠是全级第一，而五年级的陈善衡自言今次稍失预算，但也考获全级第16名，两位不仅学业表现优异，更是积极参与各类活动的活跃分子。

面对升中的楺浠，既是班长、图书馆管理员和诗歌队的指挥员，还有参加中文辩论、诗歌队、童军，也在学钢琴。楺浠说话清晰流畅，她谦称是中文辩论训练到自己的口才和思路，也学懂了集中。已经历了两次呈分试，心得是「投入做不同类型练习」。「特别是数学，因为之前很多都是错在不细心，所以妈妈鼓励我做多些弱项的练习，锻炼自己的细心。至于善衡是篮球校队正选队员、司职控球后卫，校队于上学期先后参加了两个篮球邀请赛，而两个比赛的MVP也是善衡。「如果你真心喜欢一件事，自然会努力投入、用心做好。我喜欢篮球所以非常投入，或许不算好喜欢读书，但除了做运动，读书真是我的责任，所以我很有目标，爸妈从没有给我压力，但我会拿出打篮球时的专注放到书本上。」善衡认真地说。

（左）周楺浠 P6（右）陈善衡 P5（图片来源：受访者提供）

英文写作老师 练出「心定」力

说到训练孩子的专注力，Charlotte's Writing Garden创办人、英文写作老师Miss Charlotte Chiu每天跟不同年龄学生透过电脑屏幕上课，实在大有心得。「不是『坐定定』就叫专注，真正的专注是由内而外的『心定』，乃由生活细节建立及累积而来。」

英文写作老师Miss Charlotte Chiu（图片来源：受访者提供）

营养学家教路 吃出好记忆

小学生的脑部正处于高速发育阶段，学习能力与日常饮食密切相关，透过肠脑轴知悉肠道健康会直接影响大脑功能。临床营养学家及脊医王俊华指出，除了补充足够的蛋白质、复合碳水与健康脂肪外，肠道菌群能促进神经传导、减轻炎症。「提升营养吸收效率，有助稳定情绪，间接支持大脑的记忆力与专注力，让学习更高效。」

临床营养学家及脊医王俊华（图片来源：受访者提供）

想知更多高效温习法，就要留意今次《亲子王》「教育教题」的详细报道。

沪江小学3尖子 养成良好学习节奏助收心

一位每天进行三小时高强度训练的武术小将，如何保持学业成绩？一位身兼乐团领导的击乐手，又如何从节奏中悟出学习心法？沪江小学不仅以亮眼的升中表现备受欢迎，更以「兴趣为本」的理念，提供武术队、中乐团、STEAM等丰富平台，让学生潜能闪耀。我们邀请该校三位表现突出的学生 —— 施纯心、吴彦俊、冯颖恩分享心得。他们证明，「学霸」往往懂得将兴趣转化为学习养分。正值学期中段，即睇新一期《亲子王》的「尖子学堂」，看看他们的回答或能为你规划下学期带来启发。

（图片来源：《亲子王》）

失眠又多梦 人气朱古力、软糖助眠？GABA添加品真的有效吗？

有否试过在夜深人静时辗转难眠？根据最新调查显示，每10个香港人就有四个饱受失眠之苦。在节奏急促、压力如影随形的香港，情绪紧绷致难以入睡，或有容易扎醒、浅眠等问题，已成为不少人生活的一部分。近年，不少保健品、机能饮品，甚至是朱古力和软糖，都标榜添加「GABA」，一种被指为有助放松大脑、促进睡眠的成分。究竟GABA是甚么？真的有助改善睡眠和情绪吗？今期《亲子王》「健康养生」中营养师会为你拆解！

（图片来源：Freepik）

