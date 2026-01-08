沙田帝逸酒店自助餐买一送一优惠码再减$300 叹松露海鲜宴/即开生蚝 设免费儿童游乐区︳亲子优惠

亲子优惠︳相信不少爸妈都有这个烦恼：「如何令『坐唔定』嘅小朋友安安静静坐几个钟食餐饭？」想舒舒服服与亲朋好友饭聚数小时，最好拣「有得玩，有得食」且不限时的餐厅。沙田帝逸酒店自助餐今日（8日）就有买一送一优惠，不但可有任食生蚝、龙虾，更有全新「松露‧珍菌‧海鲜三重奏自助晚餐」可大叹以矜贵松露、养生珍菌及顶级海鲜为食材入馔的美食，还有免费儿童玩乐区，边用餐边畅玩！用一个方法更可满HK$1000再减 HK$300，即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳帝逸酒店自助餐买一送一 满$1000用指定信用卡加优惠码再减$300

帝逸酒店Alva House全新「松露‧珍菌‧海鲜三重奏」自助晚餐，特别以矜贵松露、养生珍菌及顶级海鲜为食材，厨师以巧手将之入馔，如黑松露片皮鸭、芝士轮配巴马臣芝士碎及白松露油、黑松露四川珍菌卷、天妇罗姬松茸，还有现点即煮的橄榄油松露捞意大利面、香煎鸭肝伴黑松露汁，就连雪糕也有黑松露呢！同时亦有粉红主题的甜品，妈妈必定心心眼。 当然少不了面包蟹、 鳕场蟹脚、冻龙虾、青口及即开生蚝等海鲜，也有铁板烧及炉端烧、自家制意大利雪糕及Häagen-Dazs雪糕。

另外平日自助午餐也有优惠，可大叹健康田园沙律吧、海鲜冷盘刺身、烧顶级烧西冷 、日式天妇罗及炸物、炉端烧（包括清酒煮蚬或青口）及Häagen-Dazs雪糕等。而备受欢迎的周末与假日自助早午餐，更可以即开生蚝、海鲜冷盘刺身（包括龙虾钳及蟹脚） 等配任饮气泡酒，实在太chill！小朋友就可大叹童之选（D.I.Y.热狗、炸鸡及炸鱼薯条），亦有珍宝朱古力雪山、自家制豆腐花、手工意式雪糕等，小朋友更可到免费儿童玩乐区，边用餐边畅玩！现在恒生信用卡用户更可尊享优惠码「HASE300」，满HK$1000再减HK$300，绝对抵上加抵！

点击图片浏览亲子优惠详情：

【快闪优惠｜买一送一】自助晚餐｜即开生蚝、海鲜冷盘刺身、冰镇蟹盛、铁板烧及炉端烧、任饮啤酒及无酒精饮品

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：

．星期一至四：成人HK$936/2位，平均HK$468/位；小童HK$564/2位，平均HK$282/位

．星期五至日、公众假期及前夕：成人HK$1,020/2位，平均HK$510/位；小童HK$600/2位，平均HK$300/位

（原价：成人HK$922/位，小童HK$537/位）

购买连结：

【快闪优惠｜买一送一】自助早午餐｜即开生蚝、海鲜冷盘刺身、铁板烧主菜、连任饮气泡酒｜星期六、日及公众假期

用餐时间：11:30 - 15:00

优惠：成人HK$732/2位，平均HK$366/位；小童HK$444/2位，平均HK$222/位（原价 成人HK$671/位，小童HK$407/位）

购买连结：

【快闪优惠｜买一送一】自助午餐｜海鲜冷盘刺身、日式炉端烧

用餐时间：星期一至五 12:00 – 14:30

KKday 优惠: 成人HK$528/2位，平均HK$264/位；小童HK$324/2位，平均HK$162/位（原价 成人HK$484/位，小童HK$297/位）

购买连结：

【快闪优惠｜买二送一】悠闲自助早餐｜连任饮咖啡或茶

用餐时间：星期一至五，公众假期除外（7:00 - 10:00）

优惠：HK$130/位 （原价 成人HK$251/位）

购买连结：

优惠详情：

优惠期（预订期）：2026年1月8日12:00至1月14日23:59

用餐日期：2026年1月9日至2月28日

地址：香港沙田源康街1号 帝逸酒店

*以上优惠价已包括原价加一服务费

