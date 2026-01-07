佛教中华康山学校开放日设幼儿填色比赛/摊位游戏 寻找让孩子闪耀的学习天地︳学校开放日

位于东区鲗鱼涌的佛教中华康山学校，为香港佛教联合会创办的第一所学校，创立自1945年，历史悠久。学校秉持著佛教的教育理念，重视培养学生的品德，提倡「诸恶莫作、众善奉行」，致力于让学生在德、智、体、群、美、灵六方面均衡发展，打造出让每位孩子能闪耀的学习天地。学校将于1月11日举办佛教中华康山学校开放日 ，有兴趣的家长可快快报名。

佛教中华康山学校开放日 设幼儿填色比赛

佛教中华康山学校积极发掘每位学生的潜能，提倡「一生多体艺」计划，鼓励学生发展体艺兴趣，培养内在学习动力，建立正确及积极人生观。同时透过多元化教学策略，如小组辅导、拔尖培训及导修课，照顾不同学习需要，让每位孩子都能找到自己的闪耀之处。

（图片来源：佛教中华康山学校校网）

佛教中华康山学校于1月11日举办开放日，届时会设有丰富活动，包括各科资讯展览及摊位游戏、「一生多体艺」学生表演、康山导赏团及学校简介会，让家长亲身了解学校的教学特色。幼儿则可参与填色比赛，并领取填色比赛参与证书。有兴趣的家庭可以透过以下连结报名，预约参与。而为了方便参加者，开放日当日还设有点专车接送服务，上车地点在康怡花园R座，接送时间为上午9:45至10:15及下午1:45至2:15，家长带小孩去参观与玩乐就更轻松。

中华康山学校去年举办了80周年庆活动。（图片来源：佛教中华康山学校校网）

点击图片浏览佛教中华康山学校去年80周年庆活动与校园设施：

佛教中华康山学校开放日

日期：2026年1月11日（星期日）

时间：10:00 - 12:30、14:00、17:00

地址 ：鲗鱼涌康愉街2号

报名：https://bit.ly/44fhqzE

专车接送服务上车时间：09:45 - 10:15 / 13:45 -14:15（每15分钟开出一班车）

专车上车地点：康怡花园R座（近港铁站B出口）

