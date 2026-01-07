沙田万怡酒店圣诞自助餐第2位加$12 叹法国生蚝/火鸡/鳕蟹脚/任饮酒水 农历新年叹贺年菜︳亲子优惠

转眼间快到农历新年，想为团年饭增添新意，可选择一家人去吃自助餐，现在不少自助餐会特别为农历新年增设贺年菜式，就如今日（7日）中午12点有快闪优惠的沙田万怡酒店，自助餐优惠加$12多1位，还有买一送二优惠，低至$168就可以吃自助餐绝对超值。即睇自助餐优惠详情与快抢连结。

亲子优惠︳沙田万怡酒店自助餐低至$168叹生蚝

香港沙田万怡酒店MoMo Café自助餐将提供季节限定新鲜即开法国生蚝，自助晚餐更有两款可选。而「“悦”馔广东荟萃」平日自助午餐除了有冰镇海鲜如鲜虾、白虾、纽西兰青口，亦有 现点现切的烤南澳洲36°MB2金奖牛肩胛肉、蜜汁烤比利时杜洛克猪柳，也有驰名沙田鸡粥，当然少不了有多款甜品，如自制豆腐花、姜汁鲜奶布甸、黑森林蛋糕、Movenpick雪糕。

至于「“悦”馔广东荟萃」自助晚餐更有鲜蟹、鳕蟹脚、面包蟹，最啱蟹王；另有三文鱼、红虾等多款刺身及寿司，还有蚝皇鲍鱼扣鹅掌、潮式胡椒萝卜煮文蛤，甜品就有小朋友最爱的朱古力喷泉、即制梳乎厘班戟、朱古力香蕉窝夫，更可任饮啤酒、红酒、白酒、日本清酒，每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只呢！

为庆祝农历新年，于2月17至19日将有新年自助午餐及自助晚餐，除了有季节限定新鲜即开法国生蚝，午餐更特别加推鳕蟹脚、鲜蟹，亦会于午餐及晚餐加入多款贺年菜式，如发财莲藕大利汤、金鸡报喜（黄油贵妃鸡）、横财就手（红烧元蹄）、三代同堂（虾子虾干虾仁小炒王）、金银满屋（金沙海王炒饭）、岁岁平安（曹公上斋煲）、贺年酥饼等。

【快闪优惠 - HK$399/位｜4位起】「“悦”馔广东荟萃」平日自助晚餐｜任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：星期一至四适用 成人HK$399/位 (原价：成人HK$812/位)

【快闪优惠 - 加HK$12多1位】「“悦”馔广东荟萃」平日自助午餐｜任食法国生蚝、沙田鸡

粥、澳洲36° MB2 金奖牛肩胛肉

用餐时间：12:00 - 14:30

优惠：星期一至五，公众假期除外 成人HK$450/2位，平均HK$225/位（原价：成人HK$876/2位）

【快闪优惠 - 加HK$12多1位】「“悦”馔广东荟萃」平日自助晚餐｜任食2款法国生蚝、法国

鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：星期一至四，公众假期及前夕除外：第一位HK812＋HK$12多一位，即HK$824/2 位，平均HK$412/位 (原价：成人HK$1,624/2位)

【快闪优惠 - 买一送二，2成人与一位3-11岁小童同行】「“悦”馔广东荟萃」周末自助晚餐｜

任食2款法国生蚝、法国鸭肝、指定酒水任饮｜每位成人或长者送花雕鸡油蒸新鲜龙虾一只

用餐时间：18:00 - 21:30

优惠：星期五至日，公众假期及前夕， HK$1,007/3位，平均HK$336/位 (原价：HK$2,293/3位)

*成人是指12至59岁，儿童是指3至11岁

【快闪优惠 - 买一送二，2成人与一位3-11岁小童同行】「“悦”馔广东荟萃」周末自助午餐｜任食法国生蚝、鳕蟹脚、潮式胡椒萝卜煮文蛤、啤酒任饮

用餐时间：12:00 - 15:00

优惠：星期六、日及公众假期HK$660/3位，平均HK$220/位 (原价：HK$1,556/3位)

*成人是指12至59岁，儿童是指3至11岁

优惠详情：

优惠期（预订期）： 2026年1月7日12:00至2026年1月13日23:59

用餐日期： 2026年1月8日至2月28日

地址：新界沙田安平街 1 号2楼

＊以上优惠价已包括加一服务费