东华三院蔡荣星小学 「小一统一派位」选校策略及学校简介会 附报名方法︳小一入学26/27

位于沙田水泉澳邨的东华三院蔡荣星小学，于2018年在沙田美林邨启办，直至2023年，搬至位于水泉澳邨的新落成永久校舍，虽位处至被称为「孤岛」的水泉澳邨，但因逐渐建立起良好的教育口碑，学校近年收生甚为不俗，邨外孩子都不畏「爬山」来就读。想更了解这间突破性的屋邨小学，就要参加于1月11日举办的两场东华三院蔡荣星小学 「小一统一派位」选校策略及学校简介会，即睇报名方法及活动详情。

东华三院蔡荣星小学硬件媲美直资学校

东华三院蔡荣星小学于沙田水泉澳邨的校舍占地达9,000平方米，环境优越，校舍被山峦环绕，静谧宜人，为小朋友提供理想的学习及成长氛围。宽广的校舍媲美直资学校，当中包括科探实验室及STEAM Zone，也有能远眺翠绿山林的图书馆。学校强调全面发展教育理念，设立「全球公民课程」，致力令学生获得更全面的国际视野和全球化思维，以培养学生具备「明日领袖」的特质，。也特别重视英语教学，营造沉浸式英语环境，为升中做装备。

（图片来源：东华三院蔡荣星小学校网）

97%毕业生获派首三志愿

在升中表现方面，学校虽创校不久，但成绩亮眼，2024-2025 年度第四届毕业生中学派位成绩理想，获派首三志愿为97%，获派中学如拔萃男书院、英华书院、圣保罗书院、汇基书院（东九龙）、喇沙书院、圣公会林护纪念中学、沙田崇真中学、圣公会曾肇添中学、浸信会吕明才中学等，，显示学校为升中奠定坚实基础。

（图片来源：fb@东华三院蔡荣星小学）

对这所突破性的屋邨小学有兴趣？学校将于一月主办两场「统一派位」选校策略及学校简介会，到时家长与孩子可以参观学校，孩子也可以体验一下小学生活，记得报名啦！

（图片来源：东华三院蔡荣星小学校网）

东华三院蔡荣星小学学校简介会

日期及时间：

第一场 2026年1月11日（星期日）10:00 - 12:30

第二场 2026年1月17日（星期六）14:00 - 16:30

地址：沙田博泉街19号

报名：https://bit.ly/3YvGoYc

