Merry Balloon大型轻气球巡游压轴登场 免费派发过万张观赏区门票 1月7日开抢 附派发方法及连结︳亲子好去处

Merry Balloon大型轻气球巡游︳万众期待的「Merry Balloon Hong Kong」大型轻气球巡游将于1月11日于西九文化区举行。到时将有20个人气IP角色将齐集此处，化身成巨大的气球在维港旁飞翔！主办单位为让市民可以近距离欣赏巡游，将于1月7日免费派发过万张观赏区门票，即睇Merry Balloon大型轻气球巡游门票免费派发详情与派发连结，到时一齐去睇轻气球飞翔。

Merry Balloon大型轻气球巡游免费派发过万张观赏区门票

香港首个大型IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」将于1月11日举行，到时将有20个国际及本地人气IP角色以不同形式现身于Merry Balloon大型轻气球巡游中，早前经抽签，LuLu猪将会打头阵，带领Care Bears、CoComelon、香港重机雪糕车、M&M'S、姆明、灿子、汪汪队立大功、海绵宝宝等于西九海滨进行巡游，跟大家近距离见面！

（图片来源：官方图片）

「Merry Balloon Parade」巡游队伍将于西九文化区沿海滨游走，先从香港故宫文化博物馆走至M+，再原路折返。整个巡游活动分为上午场和下午场，路线设有4个观赏区，让大家可近距离欣赏巡游表演，其中「Zone B」及「Zone C」能同时饱览维港美景，是观赏巡游的极佳位置！观赏区只限持票人士进场，而为让更多市民可以参加这个盛事，大会将于1月7日（星期三）中午12时正透过Klook免费派发过万张「观赏区」门票，每个Klook帐户限取两张门票。到时记住去抢飞喇！

（图片来源：官方图片）

「Merry Balloon Parade」香港首个大型IP角色轻气球巡游

日期： 2026年1月11日（星期日）

时间：11:30 - 16:00

地点：沿海滨由香港故宫文化博物馆巡游至M+（环回一次）

活动时间 入场时间 上午场 11:30 - 13:00（由香港故宫文化博物馆巡游至M+） 09:30 - 11:00 下午场 14:00 - 16:00（由M+巡游至香港故宫文化博物馆） 13:00 - 13:30

免费「观赏区」门票派发详情

派发日期：2026年1月7日（星期三）

派发时间：12:00nn

派发平台：＞＞按此＜＜ （活动页面即将推出）

「Merry Balloon Hong Kong」大型轻气球巡游观赏区

「观赏区」 Zone A 位于M+ 旁边的高草坪区，部分位置距离比较远 Zone B 位于艺术公园海滨东草坪，可以近距离欣赏巡游，是最佳位置 Zone C 位于艺术公园海滨西草坪，可以近距离欣赏巡游，是最佳位置 Zone D ．上午场是起步区 ，位于故宫博物馆旁边的苗圃公园，可以第一时间欣赏巡游；

．下午场是终点，最后机会与汽球见面，可以欢送巡游队伍



同场加映：Balloon Park巨型梦幻充气乐园两大主题区域 日夜接力玩

由即日起至2026年1月11日，「Balloon Park」登陆西九艺术公园大草坪！场内设有两大主题区域：「巨型跳弹区」与「互动打卡区」。「巨型跳弹区」主打大型充气装置，包括颠覆想像的「反转波波池」，置身其中可感受被大量气球环抱的浸沉式体验；同场还有80米阔巨型跳弹区、7米高充气滑梯、40米长巨型波波竞技赛道，放电一流！而「互动打卡区」就有7米高巨型充气许愿树，大家可将6个不同愿望：健康、爱情、家庭、事业、学业、财运投入树上的星星内，来年将得到好运加持！周边还有色彩缤纷的幻彩充气迷宫，小朋友可以随意玩「捉迷藏」。

（图片来源：官方图片）

同场亦有多达15个人气IP角色大型打卡装置，包括爱心小熊（Care Bears）、CoComelon、加菲猫（Garfield）、香港重机（Hong Kong Machines）、LuLu猪（LuLu the Piggy）、奇先生妙小姐（MR. MEN LITTLE MISS）、M&M’S、姆明（Moomin）、海洋公园Panda Friends（Ocean Park Panda Friends）、汪汪队立大功（PAW Patrol）、Peppa Pig、薯蛋头（Potato Head）、灿子（SHO-CHAN）、海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）及小王子（The Little Prince）。

（图片来源：《亲子王》）

活动同时设有「日夜双场」时段：日间场次适合小朋友和家人在阳光下享受跳跃乐趣；而晚间场次「黑夜弹跳派对」则配合灯光效果与音乐节奏，适合「大细路」与好友大开派对，于指定场次更有驻场DJ打碟，带来震撼视听享受，为派对加添狂热气氛！「Balloon Park」还贴心地特设「幼童专场」，专为高度120cm或以下小朋友及其家长而设，家长们就可以安心让幼儿随意跃动玩乐了。

（图片来源：官方图片）



「Balloon Park」门票

适用日期 90分钟通行证（单人票价) 「幼童专场」* ．一般日子

2025年12月16 至18日、2026年1月5至8日 HK$168/ 90分钟 HK$299/ 90分钟 ．特别日子

2025年12月19至31日、2026年1月1至2、9、11日 HK$198/ 90分钟 HK$355/ 90分钟

*「幼童专场」包括一张成人门票（18岁或以上）及一张幼童门票 （身高120厘米或以下幼童）。

幼童专场时段：09:30 - 11:00、11:10 - 12:40

人人同乐时段：12:50 -14:20、14:30 - 16:00、16:10 - 17:40、17:50 - 19:20

黑夜弹跳派对：19:30 - 21:00、21:10 - 22:40

*黑夜弹跳派对」驻场DJ 场次

日期：2025年12月19至21日、24至28日、31日、2026年1月1至2日、9、11日

（图片来源：官方图片）

「Balloon Park」巨型梦幻充气乐园

日期：即日起至2026年1月11日

时间：09:30 - 22:40

地点：西九文化区艺术公园大草坪

门票：＞＞按此＜＜