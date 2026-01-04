SEN学堂 ︳4大创新方法支援SEN幼儿学习：善用互动式多媒体学习平台

随着科技进步，数位工具能为特殊需求幼儿提供更多元化的学习支援。适当运用科技辅助教学不仅能提升SEN幼儿的学习动机，更能为他们创造更具包容性的学习环境。以下将介绍四种结合科技的创新教学方法，并提供具体的应用实例。

方法1：互动式多媒体学习平台

运用平板电脑和互动式学习应用程式，能为不同类型的SEN幼儿提供个人化的学习体验。教师可以根据幼儿的需求选择适合的应用程式，例如为自闭症幼儿提供社交故事Apps、为语言发展迟缓的孩子使用语音辨识与发音练习软件、在课堂中设置「科技学习角」，让幼儿能在固定时段使用这些工具。例如，在「动物认知」主题中，可以让幼儿透过扩增实境（AR）应用程式观察动物的特征与行为，并录制自己模仿的声音。要强调的是，使用科技工具需要有明确的时间限制，并需要教师从旁引导，确保幼儿能够适当地运用这些工具。

此外，教师可以设计奖励机制，当幼儿完成特定学习任务时，系统会自动给予积分或虚拟奖章，增强学习动机。这些应用程式通常具备数据追踪功能，能让教师和家长及时了解幼儿的学习进度和使用情况。

方法2：感应式互动教具

结合感应器技术的教具能为感觉统合障碍或肢体协调困难的幼儿提供即时回馈，如智能积木能透过灯光与声音回应幼儿的堆叠动作、智能地垫能依据踩踏位置发出不同的声响。在「数学概念」教学中，可使用智能计数器，当幼儿正确排列数字时会发出鼓励的声音。建议教师观察幼儿使用这些教具时的反应，适时调整感应的敏感度，并鼓励能力较好的幼儿协助同伴一起探索。这类教具还可以连接到手机应用程式，让教师能即时监控幼儿的使用情况和学习表现。特别值得注意的是这些互动教具往往具备可调节的难度设定，让教师能根据个别幼儿的发展程度来客制化学习体验。

方法3：视觉化沟通辅助系统

针对语言表达困难的幼儿，可运用电子沟通板或图像辨识系统协助表达需求。教师可在教室设置平板电脑搭配沟通软件，内建日常用语与情绪表达的图像库。幼儿能透过点选图像来表达想法，系统会自动发出对应的语音。例如在「情绪教育」主题中，幼儿可以选择表情符号并录制自己的心情分享。这类系统需要与传统的图卡系统并行使用，让幼儿在不同情境下都能有效沟通。系统还可以根据幼儿的使用频率自动调整常用词汇的排序，使沟通更为便利和直观。教师也可以根据主题教学需要，定期更新和扩充系统中的图像库，确保沟通内容能跟上课程进度。

方法4：智能纪录与分析工具

运用Apps纪录幼儿的学习历程，能协助教师更精确地掌握个别幼儿的发展状况，建议使用电子观察纪录系统，结合影像、声音与文字纪录。教师可以为每位幼儿建立数位成长档案，纪录其在不同领域的表现与进步。例如，可以用摄影机纪录自闭症幼儿的社交互动时间，或使用手写辨识Apps追踪书写能力的进展。这些数据能协助教师更客观地评估介入策略的效果，并适时调整教学方向。系统能自动生成图表和分析报告，帮助教师更直观地理解幼儿的发展趋势和学习特点。这些数位纪录也便于与专业治疗师和家长分享，促进多方协作，支援幼儿的发展。

科技辅助教学的关键在于「适切性」与「平衡性」，教师需要审慎评估每项科技工具的教育价值，确保其真正促进幼儿的学习与发展。同时，也要注意不同幼儿对科技的接受程度，适度调整使用方式与时间。当科技工具能适当融入日常教学活动中，便能为SEN幼儿创造更丰富、更具支持性的学习环境，帮助他们发展潜能，顺利融入群体生活。科技工具应该作为教学的辅助而非主导，教师的专业判断和人际互动仍是不可或缺的核心要素。最后，建议教师定期参与相关的专业发展培训，不断更新对教育科技的认识，以便能更好地运用这些工具支援SEN幼儿的学习需求。

Natalie Sun

香港大学教育硕士、资深教师及绘本作家。通过在本地及国际学校的教学经验，以及在各种各样的研究发现，SEN家长的压力并非仅来自于孩子的学习问题，而是多方面因素的交织。每位SEN家长都有独特的处境，找到适合自己家庭的应对方式才能有效纾解压力，维持家庭和谐。

