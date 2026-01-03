THE GUNDAM BASE香港旗舰店开幕 1:2神高达巨型半身立像打卡+限定3款高达模型︳亲子好去处

妈妈可以去HELLO KITTY限定色彩体验空间，爸爸就可带小男孩去高达迷们期待已久的首间香港官方旗舰店「THE GUNDAM BASE」朝圣！4,500呎的旗舰店集高达模型销售、主题展览、制作体验和周边商品于一身，令一众高达迷为之兴奋。即睇THE GUNDAM BASE香港旗舰店与限定高达商品。

亲子好去处︳THE GUNDAM BASE香港旗舰店3大打卡位

店内将展示极具代表性的机体 —— 《机动武斗传G高达》的1:2巨型半身立像「神高达」，连底座高度达八米的巨型立像更是全球独有，同场亦设有特别配色高达1.8米高RX-78-2立像，势必成粉丝们打卡的热点。

（图片来源：官方图片）

为连结本地文化，店内特别打造以香港特色景点为背景的情景模型，将香港标志性景观与高达机体巧妙结合，如尖沙咀文化中心、科学馆等，呈现独特的视觉效果。店内亦设有高达发展历程回顾展，展出历代《机动战士高达》系列中多款经典主角机体，回顾自1979年以来高达世界的演变与经典时刻。

店内特别打造以香港特色景点为背景的情景模型，将香港标志性景观与高达机体巧妙结合，如尖沙咀文化中心、科学馆等，呈现独特的视觉效果。（图片来源：官方图片）

高达迷可于场内入手超过100款高达模型，包括RG 1/144 RX-78-2高达Ver.2.0（THE GUNDAM BASE限定配色）等本年「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」限定的三款高达模型：RG 1/144 RX78-2高达Ver.2.0（THE GUNDAM BASE 限定配色）、MG 1/100飞翼高达零式EW Ver.ka（循环再造色 / 霓虹粉）、MG 1/100迷惘高达红色机（循环再造色 / 霓虹粉）。

店内亦有高达卡牌游戏、精致摆设、收藏玩具、主题服饰及绒布公仔等多款商品，满足不同粉丝的需求。店内还有高达工厂体验区，将不定期举办高达模型制作工作坊，由专业导师指导初学者学习组装模型的基础技巧，亲身体验模型制作的乐趣，想参加就要留意有关官方社交媒体平台公布了。

（图片来源：官方图片）

点击图片浏览亲子好去处详情：

THE GUNDAM BASE香港旗舰店

时间：11:00 - 20:00

地址：启德沐翠街12号双子汇2期8楼803号舖

预约登记： 开业期间进场安排将以登记预约形式进行（直至另行通知），预约需透过The Twins Rewards手机应用程式（https://thetwins.com.hk/tc/appdownload）登记，并以「先到先得」形式进行，每位会员可于本轮预约中其中一天登记预约进场一次，每次为一节（一小时）

