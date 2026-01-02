小一入学26/27 ︳小一统一派位填表策略：用好甲部也善用乙部 拣学校前要留意这点︳郑家明校长随笔

小一入学统一派位不止是一场「大抽奖」，更是家长们一起为孩子成长路作选择的旅程。2026年9月入读小一的自行分配学位结果已经公布，全港学童获派学位成功率创下近20年新高，这是个好消息，显示在自行分配学位阶段的成功机会比以往多。如果暂未成功的家长和孩子们也别气馁！因自行分配学位阶段只占小学约一半学额，统一派位阶段仍有学位等待分派，许多优质学校依然向学生敞开大门。

（图片来源：PhotoAC）

未来还有很多机会到来迎接孩子。如果我们对统一派位阶段多一点资讯、多一点预备，加上对孩子天赋及个性的细心观察，为孩子选择小学的路上将更安心。不过，先弄清楚统一派位是甚么？

50%学位经小一统一派位派出

在整个小一入学统筹办法中，约一半学位已在「自行分配学位」阶段派出，余下约50%由教育局在「统一派位」阶段以电脑分配。统一派位分为甲、乙两部，除非在自行分配学位阶段「超收」或未用尽该阶段的收生学额，否则在统一派位阶段甲部约占统一派位学额约10%，家长可不受校网限制选择一至三所小学；乙部则约占统一派位学额之90%，家长必须在子女住址所属校网中选校，是大部分学童获派学位的关键环节。电脑分配时，会为每名申请儿童抽出一个随机编号，先处理甲部的选择，再处理乙部，按家长填写的志愿次序逐一尝试派位，因此「怎样填表」比「纯靠运气」重要得多。

（图片来源：PhotoAC）

填表策略：用好甲部也善用乙部

在甲部，因为学额少、竞争大，较适合用来「试一试」一些本区或跨区心仪学校。然而，甲部只是「加油站」而不是「救生艇」，不要把所有希望都放在甲部，乙部选校才是为孩子预备一个稳阵而合适的学习环境。

在乙部，由于大部分的统一派位学额都在这里，建议家长先分别列出自己心仪的「三线」学校：第一线是最心仪而又「有机会可进入」的学校，第二线是实力不错、但竞争不致太激烈的学校；第三线则是较大机会获派、而自己也乐意让孩子入读的学校，避免只填大热门而忽略后备选择。

（图片来源：教育局）

看学校前先看清楚孩子

选校前，最重要的功课不是「查排名」，而是认识自己的孩子。有的孩子性格文静，喜欢细水长流地阅读、画画；有的孩子活泼好动，需要更多有趣及互动的学习过程。同一所「名校」，放在不同孩子身上，可能是祝福，也可能是压力，所以家长不妨问问自己，我的孩子在怎样的节奏下学习会较幸福？当学校的节奏与孩子的步伐接近时，孩子较容易被看见和有机会闪亮成长，以及建立自信和归属感，这比单看成绩排名重要得多。

（图片来源：小学概览）

家庭与学校合作事宜委员会每年出版的《小学概览》，当中有各校的办学宗旨、课程特色、支援服务、学生表现等，都是家长认识学校的重要工具。若有机会亲身到校园附近了解，更能感受那氛围：孩子是否自然开朗？老师与学生之间是否有温度的情感结连？走廊上的作品是否呈现孩子的创意和努力，而不止是有奖状与奖杯？这些细节，比任何宣传语句都更真实。

（图片来源：PhotoAC）

在不确定中与孩子一起成长

即使做足功课，统一派位总带着一点未知。结果未必完全如我们的心意，但孩子最在意的，往往不是学校名字，而是爸爸妈妈的眼神和态度。如果家长能在结果公布时，先梳理好自己情绪，对孩子说一句：「不论你去哪所学校，我都会陪你好好成长。」孩子的心就比较踏实，甚至学懂在变化中寻找新的可能。

（图片来源：PhotoAC）

北角循道学校校长 郑家明

多年推展亲子绘本阅读、STEAM创意教学、创意校本主题活动。相信教育的核心是孩子的幸福成长，每个孩子都是一颗等待被看见的闪亮星星，他们的成长有无限可能，就等待我们何时遇见。

北角循道学校校长 郑家明

相关文章︳学习有仪式感的4大好处 创造多样化学习体验的4个建议︳北循郑家明校长随笔

相关文章︳家长要戒！毁掉孩子的5种「技术」 将小朋友跟人比较影响孩子自我价值︳校长随笔

相关文章︳孩子的成功关键 4招培养孩子拥有赢在终点的「恒毅力」︳郑家明校长随笔

相关文章︳听听孩子怎么说！3个建议和孩子建立真诚对谈 让小朋友情感被重视︳郑家明校长随笔

相关文章︳在正向教育中共建亲子关系 「幸福」的5个元素：PERMA模式︳郑家明校长随笔