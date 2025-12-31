守护心灵之光：正视香港学界自杀问题的6个成因与出路 ︳高主教书院前校长杨世德专栏

近年来，香港学生及教师自杀事件频繁，凸显了社会需重视的严峻现实。这些悲剧的成因多元，包括社会环境、家庭关系、个人抗压能力及教育生态等因素的交互影响。今次来探讨一下成因和有何出路：

1. 学生的成长困境

在竞争激烈的社会中，学业成绩仍是成功的主要标准。许多父母在物质上过度保护孩子，却忽略关心及了解他们的情绪，造成亲子间的疏离。此种「重物质、轻心灵」的教养方式，使孩子在面对逆境时缺乏足够的心理韧性，容易感到孤独与无助。

（图片来源：PhotoAC）

2. 教师的沉重负荷

教师除了要关注学生成绩，还要应对家长的高期望及处理教育改革带来的挑战。习惯传统教学模式的教师，面对变革可能感到乏力，长期压力若得不到释放，会影响他们的心理健康，日积月累负能量，进而降低对学生的支持能力。

（图片来源：PhotoAC）

3. 校长的两难局面

校长在面对学龄人口持绩下降，生源问题的挑战与及杀校潮的威胁，加上各持份者对学生成绩的期望时，校长首要任务必须要提升学生学术水平以保持学校竞争力，但同时又要平衡教师工作压力。稍有不慎，可能会陷入「两面不是人，事事不讨好」的困局，其他人不了解时，往往都会归咎校长领导，抱怨政策失当。这情况十分普遍，需要互相包容及体谅，时常沟通及耐心聆听，建立团队，才是上策。

（图片来源：PhotoAC）

4. 重拾亲子心灵对话

家庭应重视深层的亲子关系。父母需以同理心倾听孩子的声音，让他们感受到无条件的支持与接纳。即便是短暂的真诚对话，也能帮助孩子面对压力，提供坚实的情感基础。

（图片来源：PhotoAC）

5. 营造校园希望工程

学校应创建支持性环境，让教育不仅是知识的传递，更是生命的影响。教师需加强合作，学校亦要优先关注教师的身心健康，建立互助文化，促进整体的学习氛围。

（图片来源：PhotoAC）

6. 重塑社会成功定义

社会应共同重构对成功的认知，鼓励青少年探索多元的生活选择。透过生涯规划与体验学习等活动，帮助他们理解学习的意义不仅在于成绩，更在于自我实现和对社会的贡献。

（图片来源：PhotoAC）

解决自杀问题不仅需要制度化的预防措施，更需人性化的关怀 —— 父母对孩子的爱、师生间的信任及同侪间的支持，唯有如此才能为下一代建立坚韧的心理防线，使每个生命都能在爱与希望中健康成长。

高主教书院前校长杨世德

曾任高主教书院校长，任内大幅提升学校成绩至Band 1A，对中小学升学策略素有研究；本身亦是前香港手球代表队及羽毛球青年军成员，现任多间学校校董并担任香港岛校长联会荣誉会员部执委。

高主教书院前校长杨世德

相关文章︳2大重点培养学生自我管理能力 开学小细节反映自理能力大问题？︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳内地学生插班潮香港中小学迎挑战寻机遇 5个建议融和两地学生︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳人工智能助力教育革新：打造智慧校园新时代︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳测验季节的亲子沟通：一句话的温度与力量 这几句话孩子最爱听︳高主教书院前校长杨世德专栏

相关文章︳教师执业证书制：专业发展与时并进的契机 教师表现评核的实施︳高主教书院前校长杨世德专栏