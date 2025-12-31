Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

$10图书义卖 ︳太古「书出爱心．十元义卖」1月1日起收书！ 即睇全港45个收书点/义卖日期/收书准则

亲子
更新时间：11:30 2025-12-31 HKT
发布时间：11:30 2025-12-31 HKT

$10图书义卖 ︳新年刚到，大、小朋友有哪些新计划？为迎接新计划先要「送旧迎新」，如大扫除时发现很多新簇簇但又已读完的图书，不如拿去太古地产的一年一度慈善项目「书出爱心．十元义卖」的收书点，书本将会由义工进行整理，再于3月底至4月中进行网上义卖，5月份将举行实体书籍义卖，义卖的收益将用作慈善。即睇$10图书义卖 捐书条件及全港45个收书点，为环境、有需要的小朋友出一分力！新一年由爱心起动！

$10图书义卖 ︳太古「书出爱心．十元义卖」书本收集活动 

太古地产的年度慈善项目「书出爱心．十元义卖」今年已是第14届！今次书本收集活动为期一个月，将由2026年1月1日起至1月31日，为方便大家捐出好书，将会于各区设立45个收书点，一起将知识和爱心分享给有需要的人。捐书前记住要细阅8个收书准则，确保书籍状态良好及适合公益义卖。

$10图书义卖 ︳太古「书出爱心．十元义卖」书本收集活动（图片来源：太古地产）

所有收集到的书籍，将由合办单位和受惠机构的义工整理分类，部分儿童图书将率先在2026年3月4至14日进行网上义卖，随后在5月份于鲗鱼涌太古坊会举行实体书籍义卖，到时大家就可以$10入手好书。而$10图书义卖 所得的善款，将全数拨捐予香港小童群益会「群益宝库」计划，以及支持义务工作发展局推动义工服务的持续发展。

$10图书义卖 ︳太古「书出爱心．十元义卖」书本收集活动（图片来源：太古地产）

点击图片浏览 $10图书义卖 45个收书点： 

网上图书义卖收书条件

「书出爱心．十元义卖」自2009年至今踏入第14届，一直深受市民欢迎和支持。2024年，该活动筹得超过港币$136万，于去年则收集到32万本二手书后，由超过7,000人次义工协助处理书籍。主办单位亦有六点温馨提示各位善心朋友：

（图片来源：太古地产）
  1. 捐赠前，请先把图片稍作清洁；
  2. 本活动不设上门收书服务：
  3. 同一书籍（相同ISBN）请切捐赠多于10本，以善用有限的上架空间；
  4. 若收到不符合准则的书籍，只僧倍增义工的工作量，本活动保留最终决定权处理有关物资；
  5. 未售出的书籍将由协办单位连系社福机构转赠有需要社群；
  6. 以上资料仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

点击图片浏览$10图书义卖收书准则：

 太古「书出爱心．十元义卖」2026
书本收集日期：2026年1月1日至1月31日
儿童图书网上义卖：2026年3月24日至4月14日
实体书籍义卖（鲗鱼涌太古坊）：2026年5月7日至10日及14日至17日

详情：Facebook@booksforlove / IG@booksforlovehk

