免费坐巴士｜城巴乘车优惠 1月10个假日小童免费坐指定巴士线 石澳睇鲸鱼骨/西贡郊游好去处推介

2026年来了，一月份天气清凉舒爽，周末时最适合带小朋友去西贡、石澳等地郊外，既可亲亲大自然，也可跟小朋友悠闲享受亲子时光。城巴特别为一家大小带来新年乘车优惠，于1月份逢星期六、日及公众假期，请小朋友免费乘搭巴士路线前往美丽的石澳和西贡。即睇城巴乘车优惠与郊游地点推介。

城巴乘车优惠 1月10个假日小童免费坐巴士

新年伊始，城巴推出2026年首个亲子优惠「亲子游历赏」！于1月份逢星期六、日及公众假期（包括1月1、3、4、10、11、17日、18、24、25、31日），4至11岁小童在成人陪同下，可免费乘搭城巴9号线（筲箕湾来往石澳）及792M号线（将军澳站来往西贡），一连10个假日让小朋友零车资入石澳或西贡，尽情探索大自然。「亲子游历赏」将为小童免费提供乘车优惠，绝对是家长们悭钱的好选择，即刻跟孩子于这个月来个郊外小旅行，远离城市喧嚣，亲亲大自然！

（图片来源：FB@城巴）

石澳亲子好去处推介︳带孩子游石澳龙脊行山 游走鹤咀睇鲸鱼骨

被誉为「港岛后花园」的石澳，风景优美，适合亲子同乐。搭乘9号线直达石澳，沿途可欣赏蓝塘海峡美景。下车后，可选择到「亚洲最佳市区远足径」龙脊行山远足，这条路线难度不高，行山新手及小朋友亦适合。沿途山脊起伏如龙背，可俯瞰石澳半岛、大浪湾，让孩子边走边欣赏自然风光。

石澳龙脊（图片来源：香港旅游发展局）

到石澳亦可选择另一个热门亲子好去处 — 鹤咀，从石澳出发沿海岸保护区漫步，可观赏蟹洞、雷音洞及百年灯塔等奇景，还有香港大学太古海洋科学研究所前方放置的一幅鲸鱼骨，小朋友可近距离欣赏这条1955年在维港搁浅的雄性长须鲸标本，可边行边了解海洋生态，学习海岸保育知识。想轻松点亦可到石澳或邻近大浪湾BBQ，石澳有多个免费公众烧烤场，设施齐全，也有士多等补给点，边BBQ边享受舒爽海风，孩子可在沙滩玩沙、嬉水。

鹤咀鲸鱼骨（图片来源：香港大学网站）

西贡亲子好去处推介︳西贡狮子会自然教育中心睇昆虫馆

转战西贡，搭792M号线直达西贡市中心，附近有不少亲近大自然的亲子好去处。其中，西贡狮子会自然教育中心是必访之地，占地16公顷，设有昆虫馆、贝壳馆、农馆等展览厅，户外更有蝴蝶谷、荷花池、果园及竹林。小朋友可观察蝴蝶蜻蜓、认识中草药，边玩边学，超级适合亲子互动。中心旁还有蕉坑自然教育径，路径平坦林荫，沿途生态资料牌丰富，行约1小时即可环回，轻松行山不费力。

西贡狮子会自然教育中心（图片来源：www.gohk.gov.hk）

点击图片浏览西贡亲子好去处详情：

西贡狮子会自然教育中心展览馆

时间：逢星期一、三至日及公众假期 09:30 - 16:30（逢星期二（公众假期除外）及农历年初一及初二休馆）

西贡亲子好去处推介︳西贡火山探知馆了解香港地貌

香港虽然没有活火山，不会受到火山爆发的威胁，但西贡地质公园一带有趣的自然面貌，却与香港历史上的火山活动息息相关。位于西贡码头旁的火山探知馆免费供游人入场参观，展品内容涵盖火山学的基础知识，以及来自世界各地火山的岩石标本和香港地质公园的景点介绍等。

火山探知馆展出来自世界各地不同火山的岩石标本和香港地质公园景点介绍等。（图片来源：《亲子王》）

火山探知馆亦提供免费馆内导赏活动，以及周末收费的夏日船河活动，航程两小时，由专业地质公园导赏员带领六岁以上儿童及成人乘船游览西贡海岛，欣赏世界级六角形岩柱。

点击图片浏览西贡亲子好去处详情：

火山探知馆

地址：西贡惠民路18号

开放时间：09:30 - 16:30

入场费：全免

夏日船河：星期六、日及公众假期14:00 - 16:00$450/位（大小同价）

查询夏日船河：www.volcanodiscoverycentre.hk

简单亲子玩乐路线建议

石澳一日游（建议路线）：

从筲箕湾搭乘9号线 → 于「石澳道土地湾」下车，步行至龙脊郊游径起点（土地湾起点至大浪湾，约2-3小时，视孩子体力调整） → 或于「鹤咀道」下车出发至鹤咀海岸保护区寻找鲸鱼骨（1-2小时，视孩子体力调整）

（图片来源：城巴）

西贡亲子游（建议路线）：

将军澳站搭乘792M → 于西贡公路北港站下车 → 探索展馆及户外区（2-3小时） → 行蕉坑自然教育径（1小时） → 西贡市中心食海鲜或玩火山探知馆

