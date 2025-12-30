让SEN孩投入社交小组的秘诀 家长宜这样做助孩子理解社交规则︳SEN学堂

相信不少SEN孩都曾经参与社交小组，既学习社交技能，又借此认识新朋友，并建立良好关系，扩阔社交网络。作为SEN孩家长，又会否问自己一个问题：「我准备好了吗？」

在社交小组中，孩子需要学会与他人沟通及互动、互相合作，甚至是解决冲突，这些都是可以应用于日常生活的社交技巧。此外，社交小组的环境能帮助孩子理解情感，发展在社交情境中不可或缺的同理心。

（图片来源：PhotoAC）

说到底还是身教

站在SEN孩家长的角度，最重要的一环是身教。在社交小组中，当爸爸妈妈主动与人打招呼、与其他家长互动时，孩子自然会模仿这些行为，从而学会如何与他人建立联系。例如，当进入活动室的时候，孩子看到爸妈与工作人员及其他家长交谈，他们也会更加乐意主动参与游戏和交流。在活动期间，适度的介入是必需的。社交小组并非纯粹的自由时间，家长需要适时引导孩子，帮助他们理解社交规则。例如，当孩子因为与同伴的冲突而感到不快时，可以教导他们如何合理地表达自己的情感，并尝试找到解决问题的方法。

（图片来源：PhotoAC）

当然，情绪管理同样重要。如果孩子在活动中无法控制情绪，家长可以带孩子到小组外的地方冷静一下，而不必强迫他们留在小组内影响其他参加者的学习。这种做法不但可以帮助孩子学会自我调节，还能让其他孩子明白情绪管理的重要性。

（图片来源：PhotoAC）

家长积极参与是关键

另一方面，在观察到其他孩子受挫或不快时，家长应引导孩子尝试理解他人的感受，从而培养同理心，以及更具包容性的心态。这不仅能帮助孩子在小组活动中建立友谊，还能让他们在日常生活中有效地理解他人的感受和想法。

（图片来源：PhotoAC）

请谨记，社交小组的效果往往取决于每位成员的投入程度。当所有家长均积极参与时，孩子的受益定必倍增，效果事半功倍。（请家长把手机关掉或调较至静音，不要在社交小组中扮演「低头族」的角色啊！）

（图片来源：PhotoAC）

最后，给SEN孩家长一个小小提醒。虽然社交小组可带来不少好处，但并非每位SEN孩都适合参加这项活动。如果发现孩子在社交小组中无法适应，或者其基础能力尚未稳固，则可能个别学习模式会更合适。重点是，无论选择哪种学习方式，家长都必须理解自己的角色，愿意成为孩子成长路上的陪伴者，一起同行成长。

林碧仪 （Maggie） — 「五个SEN孩的妈妈」Facebook专页版主

育有五个SEN孩子的在职妈妈，在疫情之下带领小朋友采访好人好事，以细腻笔触把故事纪录下来，出版 《疫下有情天》 一书，期望借此向社会大众发放正能量，展现港人独有的狮子山精神，并在这里与大家分享照顾SEN孩子的点滴。

