海洋公园突发优惠买一送一 低至$448送除夕夜门票玩Sanrio Characters超惊喜5大活动︳亲子好去处

亲子
更新时间：15:44 2025-12-30 HKT
发布时间：15:44 2025-12-30 HKT

Sanrio Characters粉丝要留意，6个萌爆角色 — Hello Kitty、Cinnamoroll、My Melody、Kuromi、Pompompurin及Hangyodon，原来于这个冬天「潜入」海洋公园开展奇幻之旅，为大家带来限定「梦幻海底世界」！今日（30日）下午5点更有突发优惠，买海洋公园门票，即送除夕夜门票，即等于门票买一送一！低至$448就可以跟6个萌爆角色见面，更可与海洋动物倒数迎接2026年，即跟优惠连结入手海洋公园门票！

（图片来源：海洋公园）
（图片来源：海洋公园）

亲子好去处︳海洋公园 X Sanrio Characters超惊喜5大活动

一到海洋公园内即要去海滨乐园广场「Sanrio characters深海梦幻探险」，先帮心仪角色拣选潜水造型与装备，再跟海洋动物大使穿过梦幻水底隧道，就可与6大角色直达神秘海底城镇，完成任务还可跟他们打卡呢！

（图片来源：海洋公园）
（图片来源：海洋公园）

而为庆祝Melody出道50周年与Kuromi出道20周年，高峰乐园将设置「My Melody & Kuromi Y2K派对屋」，两位可爱少女邀请大家来参加他们的超梦幻幻彩Party，入面更有跳舞机给大家show舞技，当然少不了专为打卡而设的party room布置！

（图片来源：海洋公园）
（图片来源：海洋公园）

点击图片浏览亲子好去处详情：

全园特别设有18个互动装置，只要入手「Sanrio characters游园探险卡」盲包，就可挑战触发光影和声音特效跟Sanrio characters角色互动；亦有多个主题打卡位，如海滨乐园的「巨型彩虹珍珠贝」、海洋列车站前的「发光海底装置」等，Cinnamoroll、Pompompurin、Hangyodon……一班好朋友更会惊喜现身与大家近距离见面兼影靓相。

（图片来源：海洋公园）
（图片来源：海洋公园）

入夜后不要错过期间限定的「光影盛夜- Sanrio characters梦幻庆典」，Hello Kitty、My Melody等将会与海洋动物大使现身于大型水幕上，配合舞动喷泉、光影、音乐和特效，效果很震撼呀！同场还有一系列海洋公园 x Sanrio characters联乘系列限定精品，毛绒公仔、T-Shirt、 不锈钢保温杯、环保袋、化妆袋等，最平$58即可入手，离园前记住去扫货喇！

（图片来源：海洋公园）
（图片来源：海洋公园）

点击图片浏览亲子好去处详情：


【海洋公园突发买一送一】买海洋公园门票 +【送】海洋公园除夕夜门票
优惠：套票低至$448
开卖时间：12月30日17:00 
门票：此凭证有效期至2026年6月30日18:00
除夕夜门票：此凭证只于2025年12月31日（16:00 - 22:00）有效
*凭证只于指定日期（及时间，如适用）有效

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳亲子农庄︳参观循环耕种农庄/喂饲羊咩咩兔仔/参观盾臂龟 送香草干+兔仔弹弹床︳亲子好去处

 

