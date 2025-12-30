Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亲子农庄︳参观循环耕种农庄/喂饲羊咩咩兔仔/参观盾臂龟 送香草干+兔仔弹弹床︳亲子好去处

亲子
更新时间：12:12 2025-12-30 HKT
发布时间：12:12 2025-12-30 HKT

圣诞长假期已过了一大半，尚有几天假，趁好天气带孩子去郊外走走，呼吸一下新鲜空气迎接新一年，不如就带小朋友到位于大埔的香草农庄试玩体验小农夫活动。近日农庄有快闪优惠，低至$68即可参观循环耕种农庄、喂饲羊咩咩兔仔，还可亲亲盾臂龟，再加送香草干与兔仔弹弹床活动，农庄更有免费泊车，方便一家大小到访。即睇亲子好去处活动详情与优惠连结，快快报名去玩。

亲子好去处︳亲子农庄︳参观循环耕种农庄/喂饲羊咩咩兔仔

活动将会参观循环耕种农庄，体验小农夫活动，收割新鲜蔬菜，喂养兔仔及羊咩咩，还有DIY香草包，可挑选喜欢的香草制作一个可以带走的香草包，也可于小弹床上齐齐学兔仔弹弹跳。另外有火箭炉和香草茶工作坊，可亲手用红砖搭建火箭炉，也可到农地采摘新鲜艾草叶，再制作炭木灰并且煲水泡艾草茶，过个悠闲舒爽的新年假期！

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子农庄详情：


【独家半价｜限时限量】参观循环耕种农庄 + 喂饲羊咩咩及兔仔+参观盾臂龟 60分钟｜独家加送DIY自制迷迭香或其他香草干(香草包) 及兔仔弹弹床活动
体验时间： 逢星期一至日 12:00-1:00 / 2:00-3:00 / 4:00pm-5:00pm
*一岁以下手抱婴孩为免费，一岁或以上成人价计算

优惠：$68/位（2位起， 大小同价，原价 $136/位） 

购买连结：＞＞按此＜＜

 

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

【独家半价｜限时限量】火箭炉+香草茶工作坊 60分钟｜额外加送DIY香草包项目
体验时间： 逢星期六日及公众假期 11：00 -12：00
*工作坊以制造炭灰肥料/循环再用竹枝/推广销售新鲜香草为目的
*一岁以下手抱婴孩为免费，一岁或以上成人价计算

优惠：$98/位（2位起， 大小同价，原价 $196/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：
地点：香草农庄停车场
地址：大埔林村新村巴士站（均益士多）塘面村路牌马路直入80米见垃圾站转左落斜路停车场
前往方法：可于太和港铁站转乘64号K/25K 绿Van,前往林村新村巴士站下车步行五分钟到达
*免费泊车

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳W酒店自助餐6折优惠送AIA嘉年华门票 海鲜自助晚餐买一送一叹生蚝、招牌花雕醉鲍鱼︳亲子优惠

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...
旅游
20小时前
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
平安夜交易后索$4000肉金不果 港女涉诬告内地男强奸
突发
4小时前
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
凡士林不只保湿！药剂师公开10大隐藏妙用 混合1物轻松磨砂去角质
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
前TVB花旦与富三代老公离婚 自爆狂跪猛跌吐露心声：边度跌倒边度起翻身
影视圈
15小时前
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题
影视圈
16小时前
红磡马头围道女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
01:00
车Cam｜红磡马头围道27岁女途人疑冲灯 挨九巴撞倒卷车底重创亡
突发
19小时前
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
每日杂志｜亡妻研讯被取消 夫质疑医委会采单方面报告 投诉人矢言余生为至亲寻真相
社会
5小时前
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
62岁金像影帝被女儿要求写新遗嘱 廿年前已立平安纸 早前入院割瘤再谈「续命」传言
影视圈
14小时前
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
李龙基12字回应王青霞「已婚生子」传闻 提及因果报应仍心系未婚妻？孤独玩飞机过圣诞
影视圈
23小时前
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
80年代TVB花旦罕有近照曝光 将「复出」与万绮雯合体 曾传恋张国荣48岁结婚曾想生B
影视圈
2025-12-29 10:00 HKT