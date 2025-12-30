亲子农庄︳参观循环耕种农庄/喂饲羊咩咩兔仔/参观盾臂龟 送香草干+兔仔弹弹床︳亲子好去处

圣诞长假期已过了一大半，尚有几天假，趁好天气带孩子去郊外走走，呼吸一下新鲜空气迎接新一年，不如就带小朋友到位于大埔的香草农庄试玩体验小农夫活动。近日农庄有快闪优惠，低至$68即可参观循环耕种农庄、喂饲羊咩咩兔仔，还可亲亲盾臂龟，再加送香草干与兔仔弹弹床活动，农庄更有免费泊车，方便一家大小到访。即睇亲子好去处活动详情与优惠连结，快快报名去玩。

亲子好去处︳亲子农庄︳参观循环耕种农庄/喂饲羊咩咩兔仔

活动将会参观循环耕种农庄，体验小农夫活动，收割新鲜蔬菜，喂养兔仔及羊咩咩，还有DIY香草包，可挑选喜欢的香草制作一个可以带走的香草包，也可于小弹床上齐齐学兔仔弹弹跳。另外有火箭炉和香草茶工作坊，可亲手用红砖搭建火箭炉，也可到农地采摘新鲜艾草叶，再制作炭木灰并且煲水泡艾草茶，过个悠闲舒爽的新年假期！

（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子农庄详情：



【独家半价｜限时限量】参观循环耕种农庄 + 喂饲羊咩咩及兔仔+参观盾臂龟 60分钟｜独家加送DIY自制迷迭香或其他香草干(香草包) 及兔仔弹弹床活动

体验时间： 逢星期一至日 12:00-1:00 / 2:00-3:00 / 4:00pm-5:00pm

*一岁以下手抱婴孩为免费，一岁或以上成人价计算

优惠：$68/位（2位起， 大小同价，原价 $136/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

（图片来源：KKday）

【独家半价｜限时限量】火箭炉+香草茶工作坊 60分钟｜额外加送DIY香草包项目

体验时间： 逢星期六日及公众假期 11：00 -12：00

*工作坊以制造炭灰肥料/循环再用竹枝/推广销售新鲜香草为目的

*一岁以下手抱婴孩为免费，一岁或以上成人价计算

优惠：$98/位（2位起， 大小同价，原价 $196/位）

购买连结：＞＞按此＜＜

优惠详情：

地点：香草农庄停车场

地址：大埔林村新村巴士站（均益士多）塘面村路牌马路直入80米见垃圾站转左落斜路停车场

前往方法：可于太和港铁站转乘64号K/25K 绿Van,前往林村新村巴士站下车步行五分钟到达

*免费泊车

