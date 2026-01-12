2026教育趋势│全校取消默书推多元化识字策略 乐善堂梁𨱇琚学校（分校）学生对学习重拾幸福感

2026教育趋势│这一代家长，大部分都是在默书测考中长大，我们这样走来，认定下一代都走同一条路。乐善堂梁𨱇琚学校（分校）于10月投下了重磅消息：由本学年开始取消全校的中英文默书，以多元化识字策略取代。这措施已实行了一个学期，刘铁梅校长检视学生不论在课堂表现、自主学习记录及日常课业中，在识字与运用能力方面皆有明显进步。

多元化识字策略 真正观察到学习进度

学校改以多元化的游戏与情境活动，帮助学生在兴趣中巩固字词，并强调理解与应用，刘校长认为体现了学习的真正意义不在于分数的高低，更不应只以分数去定义学生。「学生能建立持久学习的能力与信心，才是学习的真正意义。」学习进展固然令教师团队欣喜，家长反映温习过程减少了摩擦，亲子关系更融洽。

2026教育趋势│全校取消默书的乐善堂梁𨱇琚学校（分校），同学仔兴趣展示学习成果。（图片来源：受访学校提供）

恒常的事情一旦转换轨道，始终要适应，刘校长扬言取消默书不仅淡化「对学习的评估」，更释出空间加强「促进学习的评估」及「作为学习的评估」。「不论英文科的拼音游戏或中文科识字活动，学生若拼写或笔画错误，老师皆可即时予以指导，这种课堂评估活动让老师观察到真正的学习进度，并提供即时描述性回馈，正是促进学习评估的体现。」

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）刘铁梅校长（图片来源：受访学校提供）

为了培养同学的自信与自评能力，老师在常规学习活动中会引导学生自我修订，在中文识字乐或英文Bingo等活动中，学生可根据个人能力设定目标，体现「作为学习的评估」的精神。「当然，学校会担当监察角色。透过中英文不供词填充题、写作、AI工具及电子学习任务等，检视学生识字、写字与运用的成效。

中英文科的识字活有着「好玩」的共通点。（图片来源：受访学校提供）

建立学习的希望感

刘校长直言全面取消传统默书，未必会立即成为普遍趋势，毕竟改变长期以来的教学模式，老师与家长也要在观念和实践上逐步调适。「然而，一个重要的转变已在发生，越来越多学校开始重新检视默书的意义与形式，甚至逐步取消传统默书，转为更具互动性、过程导向的识字策略。」刘校长认为随着教育科技发展与教学创新意识抬头，这种趋势将持续扩大。「相信未来五至十年，将有更多学校愿意拥抱改变，不再依赖单一、高压的背诵默写，转为重视学生在真实情境中的理解、运用与自主学习能力。」

中文科以拼字识字，比一般默写更有效益。（图片来源：受访学校提供）

传统的默书评量方式较单一，孩子容易将结果与自我价值划上等号，一旦出错就感到「我不行了」。「透过多样化的学习历程，孩子学懂在遇到困难时保持坚持与毅力，明白努力可以慢慢改变结果，从而建立对学习的希望感。」当语文学习不止是默书分数的竞赛，蜕变为一个让孩子尝试、探索与表达的空间，就算面对错误亦不会被挫败感压倒，相反能从中发掘自己的潜能与进步。「这才是教育最应该守护的幸福价值呢！」刘校长说。

自主学习簿将学习的主动权交还到学生手中。（图片来源：受访学校提供）

2026年 小学一起改革默书

教育局去年6月时公布《小学英国语文课程指引》，建议学校定期检讨英文默书的频率及数量。翻查资料，海怡宝血小学早年已优化默书政策，不但减少默书的频率，更采用贴近生活的方式进行评估，如看图填词、Bingo串英语生字等。佛教林炳炎纪念学校于本学年也将中、英文默书次数由12至14次，大幅减少为上、下学期各五次，默写量也有所规范。

佛教林炳炎纪念学校于本学年也将中、英文默书次数由12至14次，大幅减少为上、下学期各五次。佛教林炳炎纪念学校（图片来源：小学概览）

