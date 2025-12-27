Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

九巴车厂游学团亲子游1月份开放报名 低至$165参观KMB九巴车厂睇古董巴士/小手工工作坊︳亲子好去处

亲子
更新时间：12:34 2025-12-27 HKT
发布时间：12:34 2025-12-27 HKT

亲子好去处︳不少孩子都是巴士迷，熟悉每款型号的巴士！平日除了坐巴士上学去街街，小朋友有否想过走进巴士的「家」，参观巴士厂？九巴特别为大、小朋友举办九巴车厂游学团，近日九巴车厂游学团开放2026年1月份的报名日期，快快报名带各位小小巴士迷去探探巴士与巴士的家，即睇参观九巴车厂报名连结及日期地点！

亲子好去处2025︳九巴车厂游学团亲子游暑假开放报名低至$165

巴士是大家最常选用的交通工具之一，而九巴特别开放沙田及观塘巴士厂让大家参观。于约75至90分钟的九巴车厂游学团中，约有60分钟舒舒服服在车上游览。沿途有导游详细讲解⁠，大家可「感受」巴士洗车过程，也更认识各种九巴日常维修工作，也可更了解环境保护，亦会介绍各架古董巴士。最特别的可说是清洁巴士，巴士将经过清洁滚筒，小朋友定必会觉得这个「洗白白」过程相当有趣。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

游览亦会参观古董巴士，也有机会跟古董巴士合照打卡，还有机会到访巴士车长训练驾驶技术的天台。参观后将有工作坊让小朋友做些小手作，大人则可参观车厂小测验。小朋友亦可在退役巴士改装而成的地方打卡，一尝做小司机的滋味。

（图片来源：KKday）
（图片来源：KKday）

点击图片浏览亲子好去处详情：

【参观KMB九巴车厂 】
优优惠：大小同价 HK$165
体验日期：1月4、11、18、25日（逢星期日）
时间：10:00、12:00 （75-90分钟）
地点：沙田九巴车厂 - 沙田源顺围6-8号
活动内容：
．畅游九巴车厂（⁠感受巴士洗车过程、认识巴士维修、了解环境保护、古董巴士介绍）
．参观巴士驾驶学院及小手工工作坊
．活动完成后，每位参加者将获发纪念品及参观证书

购买连结：＞＞按此＜＜

延伸阅读：亲试九巴车厂游学团亲子游

巴士是大家最常选用的交通工具之一，轻铁、港铁有车厂，巴士一样要于「下班」后回厂休息！巴士会于每日回程时驶回位于港九新界各处的巴士车厂，而九巴就有多个车厂位于九龙新界，包括今次开放报名让大家参观的沙田车厂。猪仔包就曾参加九巴车厂游学，猪仔包妈咪指参观活动约90分钟，约有60分钟舒舒服服在车上游览。

（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）
（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）

点击图片浏览亲子好去处详情：

身处巴士睇巴士洗白白

当大家以为巴士回厂首要维修保养，原来第一个任务是「收钱」，将当天巴士收入交回公司：再进行加油、维修检查等项目，沿途有导游详细介绍各种九巴日常维修，互动环境令游览变得有趣。跟著巴士就要「洗白白」，在巴士内观赏洗车，成架巴士都是水、泡泡，还会经过清洁滚筒，声画十足，猪仔包与其他小朋友都相当兴奋。

（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）
（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）

做个小小巴士车长

游览还会参观古董巴士，也有机会跟古董巴士合照打卡，也会到访巴士车长训练驾驶技术的天台，这里也是太阳能巴士照太阳吸收能量的地方。完结车上参观后，就有工作坊让小朋友做些小手作，如画画等，而大人则可参观车厂小测验，大人、小朋友都照顾周到。工作坊后会安排分组跟以退役巴士改装而成的地方打卡参观，小朋友更可一尝做小司机的滋味，最令孩子雀跃开心。

（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）
（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）

活动除了可满足小巴士迷，猪仔包妈妈也表示获益良多，了解到九巴进行了多个与环保相关的工作，如洗车的污水会循环再用，也引入了环保太阳能巴士，车軚复修翻新延长使用期等等，亦会加入一些物料，令巴士于行走时所排放的废气可减低污染，活动寓玩于学，猪仔包妈咪都大力推介呀！

（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）
（图片授权：fb@猪仔包の开心日常）

图片授权：FB@猪仔包の开心日常

相关文章︳5大最新户外免费公园 钻石山活水公园边玩边欣赏历史建筑/天水围公园、佐敦谷公园玩沙︳亲子好去处

 

