除夕自助餐︳酒店自助餐快闪优惠低至$634：帝苑酒店/香港丽思卡尔顿酒店/都会海逸酒店

圣诞到了尾声，是时候迎接2026年的来临。就跟一家人去品尝各款酒店自助餐，共享丰盛美馔之余，也可趁最后机会欣赏佳节灯饰，也可一家人整整齐齐一起倒数。今日特别推介多间有酒店自助餐，更有快闪last minute优惠，不少更有买2送1等优惠，即刻预订，到时开开心心在美食伴随下倒数。

除夕自助餐优惠1：都会海逸酒店快闪买2送1

家有爱吃朱古力的大、小朋友，就要在除夕来到红磡都会海逸酒店，12月31日及1月1日特别推出的「冬日童梦奇缘」自助餐，70米长自助餐台上除了有逾200款菜式，更有与KITKAT联乘的出品的多款特色甜品，如层层堆叠的KITKAT朱古力塔、KITKAT朱古力心太软与香浓KITKAT朱古力芝士饼，于即日至2026年1月1日期间，每个自助餐时段首50位付费的小童宾客，还可获得一次「冬日童梦奇缘」夹公仔机会呢！

而即日至1月1日，自助餐将以「蟹香凝珍」为主题，必试精选松叶蟹及面包蟹，以及以蟹入馔的各款中式及亚洲美食，如泰式罗勒叶炒面包蟹、姜葱松叶蟹脚、烧松叶蟹肉伴甜蕃薯等，亦有备有多种海鲜及即开生蚝，另有刺身、自制丼饭、各式烧肉扒、沙律及热盘。

点击图片浏览自助餐优惠详情：



【快闪买2送1】都会海逸酒店自助晚餐丨无限畅饮指定餐酒、啤酒、果汁或汽水

优惠：只需HK$1,734起（人均：HK$578；原价：HK$2,304）

优惠开售日子：即日起开售

适用日期：2025年12月28日，12月29日，12月31日，2026年1月1日至1月31日

购买连结：＞＞按此＜＜

除夕自助餐优惠2：香港柏宁酒店快闪买2送1

于节日期间，香港柏宁酒店PLAYT特别推出三道现场即制的特色菜式：香煎法国鸭肝配杂莓汁及干果面包多士（晚餐）、灸烧和牛寿司（晚餐）、酥皮蟹肉周打汤（晚餐）。另外亦有最经典的圣诞美食︰慢烤圣诞火鸡（午餐及晚餐）和烤圣诞火腿配蜜糖烧汁（午餐及晚餐）。甜品方面，必试海盐芝士意式雪糕，独特的咸甜风味为味蕾带来难忘的口感，还有人见人爱的圣诞朱古力树头蛋糕及热情果朱古力蛋糕等，都是甜品控要试的款式。

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【买二送一 / 第二位半价】香港柏宁酒店 - PLAYT ｜自助晚餐 除夕适用

【买2送1】香港柏宁酒店PLAYT自助晚餐 | 鲍鱼、生蚝、龙虾海鲜

优惠：只需HK$1,904起（人均：HK$634；原价：HK$2,732）

购买连结：＞＞按此＜＜

【第2位半价】香港柏宁酒店PLAYT自助晚餐 | 鲍鱼、生蚝、龙虾海鲜

优惠：只需HK$1,408起（人均：HK$704；原价：HK$1,822）

购买连结：＞＞按此＜＜

香港柏宁酒店自助餐优惠详情：

优惠开售日子：即日起开售

适用日期：2025年12月26-28日，12月30-31日，2026年1月2日至1月31日

购买连结：＞＞按此＜＜



除夕自助餐优惠3：香港丽思卡尔顿酒店低至75折

香港丽思卡尔顿酒店Café 103节庆啦期间将推出「品味节日极致美馔」，供应的招牌慢烤火鸡配红莓酱、轮流登场的顶级烤肉，以及丰盛海鲜如新鲜龙虾、雪蟹脚和周末晚餐限定的生蚝，更有一系列的精选热盘，令节庆可以被满满的美食包围。星期六、星期日自助午餐及所有自助晚餐时段更会有新鲜生蚝供应。

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【低至75折】香港丽思卡尔顿酒店自助晚餐Café 103｜生蚝、龙虾、雪蟹脚、意式雪糕

优惠：只需HK$763起（原价：HK$988）

优惠开售日子：即日起开售

适用日期：2025年12月25日，12月31日，2026年1月1日至3月31日

购买连结：＞＞按此＜＜

除夕自助餐优惠4：九龙海逸君绰酒店低至56折

12月 「节日欢腾海鲜」自助晚餐将有提供上乘刺身，可以尽情食三文鱼籽、日本油甘鱼、深海池鱼、阿根廷红虾、北海道带子、北寄贝、赤贝、吞拿鱼、拖罗蓉，亦有海鲜冻盘，包括有即开生蚝、龙虾、雪花蟹脚、红楚蟹、面包蟹等，也有矶煮鲍鱼、姜葱炒鲜龙虾、香煎鹅肝、有骨烧牛肉、龙虾汤，最后必试各式甜品，由乳酪蛋糕、士多啤梨白桃卷、芒果班兰戚风蛋糕、D24榴梿蓉、苹果金宝、芒果拿破仑以及10款Mövenpick雪糕为自助餐作甜美终结。

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【低至56折】九龙海逸君绰酒店｜The Promenade晚市自助餐

优惠：只需HK$744起（原价：HK$1,010）

优惠开售日子：即日起开售

适用日期：2025年12月26日，12月31日，2026年1月1日至1月31日

购买连结：＞＞按此＜＜



除夕自助餐优惠5：湾仔会展中心荟景买1位成人送1位6岁或以下小童

由即日至12月31日，湾仔会展中心荟景将提供「佳节海景自助晚餐」，以多款节庆佳肴及精选海鲜点亮节日。除了一系列期间限定美馔如烧圣诞火鸡、烧蜜饯火腿、铁板煎龙虾、鸭肝慕丝批及烤瑞士热溶芝士等轮流登场，还有多款环球冰镇海鲜，如即开生蚝、加拿大波士顿龙虾及长脚蟹亦应有尽有；而甜品将每一款都充满了节日气氛，让一家人可共度佳节。

点击图片浏览自助餐优惠详情：

【买1位成人送1位6岁或以下小童】湾仔会展中心 - 荟景｜自助晚餐 + 无限畅饮 除夕适用海鲜自助晚餐 + 无限畅饮

优惠：只需HK$853起（原价：HK$988）

优惠开售日子：即日起开售

适用日期：2025年12月27，28，31日

购买连结：＞＞按此＜＜



