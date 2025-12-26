2026年教育大趋势 教学转型将由AI领航？有学校重磅推全校取消默书︳《亲子王》新一期精选内容

日本有一种名为「今继」（Kintsugi）的传统工艺，将漆与金粉注入器皿的罅隙或裂缝中，修补而不掩饰，象征拥抱缺损、继续前行，就像我们在普天同庆圣诞节之时，立于2025年之末而展望2026年。这一年，本地教育以AI异军突起，在各个界别刮起变革旋风，未来发展仍以其为核心，而在「留学香港」品牌推动下，国际学校纷至沓来，又将开创甚么局面？

AI仍是主流 更见精益求精

说AI是2025年学界大热课题，相信没有人会反对，教育局公布推出「『智』启学教」拨款计划，以支援中小学善用AI提升学与教效能，并预计于2026年发表「中小学数字教育蓝图」。保良局黄永树小学早就应用AI于学校设施、趣味范畴、课堂上的AI辅助系统，当中最亮眼当然是用于批改中文作文，陈瑞良校长说下一步会从行政和教学两方面推动数字教育。

（图片来源：受访者提供）

不同学校都大力推动AI，陈校长预计未来当数字教育越普及，既提高学生的独立性和自主性，也同时衍生人际关系和社交技能的问题。

保良局黄永树小学陈瑞良校长 （图片来源：受访者提供）

全校取消默书 重拾幸福价值

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）于10月投下了重磅消息：由本学年开始取消全校的中英文默书，以多元化识字策略取代。这措施已实行了一个学期，刘铁梅校长检视学生不论在课堂表现、自主学习记录及日常课业中，在识字与运用能力方面皆有明显进步。学校改以多元化的游戏与情境活动，帮助学生在兴趣中巩固字词，并强调理解与应用，刘校长认为体现了学习的真正意义不在于分数的高低，更不应只以分数去定义学生。

自主学习簿将学习的主动权交还到学生手中。（图片来源：受访者提供）

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）刘铁梅校长 （图片来源：受访者提供）



想知更多有关2026年教育大趋势，可留意最新一期《亲子王》「教育专题」封面故事。

镁光灯下的听障少年 郑进希：「舞台上的我最自在！」

今年初，聋人题材电影《看我今天怎么说》引起社会关注。主角以外，饰演他们童年版的小演员表现亦亮眼，其中一位是年仅12岁的郑进希。这位患有先天性听力障碍的少年是如何逐步克服困难，最终获邀踏上金像奖颁奖台表演？过程中又经历哪些挣扎？就让我们在最新一期《亲子王》的「人物故事」中，一起来看他今天怎么说出他的故事。即睇最新一期《亲子王》「CEO妈妈」的访问。

（图片来源：《亲子王》）

最新儿童游乐场 5大推介

上回《亲子王》介绍了几个最新儿童游乐场，是否意犹未尽？今次《亲子王》「玩乐提案」再多推五个儿童游乐场给家长们，这个圣诞、新年假期就不用愁没有节目，可以陪小朋友开心放电玩个够本！

（图片来源：《亲子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第809期

发售日期：12月25日（星期四）

销售地点：各大OK便利店及7-Eleven