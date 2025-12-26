Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026年教育大趋势 教学转型将由AI领航？有学校重磅推全校取消默书︳《亲子王》新一期精选内容

亲子
更新时间：14:02 2025-12-26 HKT
发布时间：14:02 2025-12-26 HKT

日本有一种名为「今继」（Kintsugi）的传统工艺，将漆与金粉注入器皿的罅隙或裂缝中，修补而不掩饰，象征拥抱缺损、继续前行，就像我们在普天同庆圣诞节之时，立于2025年之末而展望2026年。这一年，本地教育以AI异军突起，在各个界别刮起变革旋风，未来发展仍以其为核心，而在「留学香港」品牌推动下，国际学校纷至沓来，又将开创甚么局面？

AI仍是主流 更见精益求精

说AI是2025年学界大热课题，相信没有人会反对，教育局公布推出「『智』启学教」拨款计划，以支援中小学善用AI提升学与教效能，并预计于2026年发表「中小学数字教育蓝图」。保良局黄永树小学早就应用AI于学校设施、趣味范畴、课堂上的AI辅助系统，当中最亮眼当然是用于批改中文作文，陈瑞良校长说下一步会从行政和教学两方面推动数字教育。

（图片来源：受访者提供）
（图片来源：受访者提供）

不同学校都大力推动AI，陈校长预计未来当数字教育越普及，既提高学生的独立性和自主性，也同时衍生人际关系和社交技能的问题。

保良局黄永树小学陈瑞良校长 （图片来源：受访者提供）
保良局黄永树小学陈瑞良校长 （图片来源：受访者提供）

全校取消默书  重拾幸福价值

乐善堂梁𨱇琚学校（分校）于10月投下了重磅消息：由本学年开始取消全校的中英文默书，以多元化识字策略取代。这措施已实行了一个学期，刘铁梅校长检视学生不论在课堂表现、自主学习记录及日常课业中，在识字与运用能力方面皆有明显进步。学校改以多元化的游戏与情境活动，帮助学生在兴趣中巩固字词，并强调理解与应用，刘校长认为体现了学习的真正意义不在于分数的高低，更不应只以分数去定义学生。

自主学习簿将学习的主动权交还到学生手中。（图片来源：受访者提供）
自主学习簿将学习的主动权交还到学生手中。（图片来源：受访者提供）
乐善堂梁𨱇琚学校（分校）刘铁梅校长 （图片来源：受访者提供）
乐善堂梁𨱇琚学校（分校）刘铁梅校长 （图片来源：受访者提供）


想知更多有关2026年教育大趋势，可留意最新一期《亲子王》「教育专题」封面故事。

镁光灯下的听障少年 郑进希：「舞台上的我最自在！」

今年初，聋人题材电影《看我今天怎么说》引起社会关注。主角以外，饰演他们童年版的小演员表现亦亮眼，其中一位是年仅12岁的郑进希。这位患有先天性听力障碍的少年是如何逐步克服困难，最终获邀踏上金像奖颁奖台表演？过程中又经历哪些挣扎？就让我们在最新一期《亲子王》的「人物故事」中，一起来看他今天怎么说出他的故事。即睇最新一期《亲子王》「CEO妈妈」的访问。

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

最新儿童游乐场 5大推介

上回《亲子王》介绍了几个最新儿童游乐场，是否意犹未尽？今次《亲子王》「玩乐提案」再多推五个儿童游乐场给家长们，这个圣诞、新年假期就不用愁没有节目，可以陪小朋友开心放电玩个够本！

（图片来源：《亲子王》）
（图片来源：《亲子王》）

想了解更多「封面故事」、本期的其他升学教养内容及假日有何亲子好玩推介，即扫描《亲子王》网页（https://www.stheadline.com/parenting/亲子）参阅更多。   

新一期《亲子王》现已出版，于各大7-11及OK便利店有售！

《亲子王》第809期
发售日期：12月25日（星期四）
销售地点：各大OK便利店及7-Eleven

 

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
圣诞｜港人北上旅游逼爆口岸 罗湖满街「蓝精灵」 网民笑称：意外救活内地一「夕阳业务」
社会
2025-12-25 14:33 HKT
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
01:37
阮小仪结婚丨离开商台铺路做人妻 森美公开遭告知婚讯一刻 被问小仪老公身份咁回应
影视圈
22小时前
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
TVB硬汉视帝儿子圣诞惹「断背疑云」？沙滩狂摸赤裸男友人神情暧昧 演员女友曾疑似露点
影视圈
5小时前
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
深圳口岸过关实时人流！3招即睇8大关口等几耐？莲塘/罗湖/深圳湾 附圣诞除夕开放时间
旅游
2025-12-25 12:03 HKT
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
10年冇见同学婚礼Wishlist癫过抢钱？港男获邀观礼「R人情」 最绝竟是张「禁忌清单」｜Juicy叮
时事热话
2025-12-25 14:14 HKT
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
连锁酒楼求市奇招！推下午茶$28任食叉烧拉面+早餐$18.8任添粥品 加配怀旧点心$10.8
饮食
2025-12-25 11:30 HKT
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
01:37
55岁阮小仪宣布结婚 晒无名指戒指相：2025年系一个好年份 老公身份掀讨论
影视圈
22小时前
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
酒楼结业潮2025｜20间老字号/酒店中菜/连锁集团酒家结业！鸿星成历史 1街坊酒楼浴火重生
饮食
2025-12-25 10:00 HKT
粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告
01:34
粤车南下｜内地车主小红书炫耀「智驾」双手离軚 运输署：向司机发警告
突发
4小时前
星岛申诉王｜深水埗183年老遮店「新艺城」结业 遮王勉港人：要撑起自己 别让人看低
06:32
星岛申诉王｜深水埗183年老遮店「新艺城」结业 遮王勉港人：要撑起自己 别让人看低
申诉热话
6小时前