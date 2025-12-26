Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

工程师妈妈教零化学材料制作环保雪花画 4种材料自制圣诞士的糖︳ STEM学堂

亲子
更新时间：10:09 2025-12-26 HKT
发布时间：10:09 2025-12-26 HKT

圣诞到了，小朋友最想收到圣诞礼物，还有吃很多很多圣诞糖果！今个假期，就跟工程师妈妈的STEM小实验教学，教小朋友在家中自制圣诞士的糖，亦可用零化学材料制作环保雪花画。

STEM小实验1：圣诞士的糖

圣诞期间有否吃过士的糖？原来圣诞士的糖在传统上满有意思，白色代表纯洁和无罪，红色则象征耶稣为人类所承受的苦难。大家不妨在佳节时买来品尝，认识历史的同时又可以从中学习科学原理。

（图片来源：工程师妈妈）
（图片来源：工程师妈妈）

材料和工具

  • 士的糖 
  • 玻璃杯 
  • 热水 
  • 牛奶 
  • 醋 
  • 梳打水 
  • 计时器
（图片来源：工程师妈妈）
（图片来源：工程师妈妈）

点击图片浏览STEM小实验科学原理：

科学原理：

士的糖在四种液体中，以热水→醋→梳打水→牛奶的次序溶解。热水令士的糖最快溶解，因为热水中的热能令士的糖快速溶解。而醋中的酸性会提高溶解速度，更有效地分解糖果；梳打水中的碳酸和微酸性也加速溶解过程。至于最慢的牛奶，其主要成分是水，虽然水是糖的良好溶剂，糖的分子会与水分子相互作用，形成溶液，但溶解的速度就会较慢。

（图片来源：工程师妈妈）
（图片来源：工程师妈妈）

STEM小实验2：环保雪花画

全球暖化下，香港的冬天越来越热，就快连冬天都消失了，更遑论下雪。想在家中增添冬日气氛，又不想使用化学物质？原来只需家中常见的材料也能制作雪花。

（图片来源：工程师妈妈）
（图片来源：工程师妈妈）

材料和工具

  • 盐 
  • 棉花棒 
  • 深色咭纸 
  • 风筒 
  • 热水
（图片来源：工程师妈妈）
（图片来源：工程师妈妈）

点击图片浏览STEM小实验制作步骤：

科学原理：

盐（氯化钠）在水中的溶解性使得盐水画能够流动并均匀分布于画作表面。当盐溶解在水中时，水分子会围绕着盐的分子，使其呈现液态。当遇到风筒的热风，盐画中的水分逐渐蒸发，这会使盐重新沉淀并形成独特的结晶图案。随着水分减少，盐晶会变得更加明显。

相关文章︳20个STEM小实验在家动手探索科学 工程师妈妈教用简单材料做零难度亲子游戏︳STEM学堂

相关文章︳工程师妈妈教自制爆旋陀螺 即玩2个关于旋转STEM实验体验科学魔力︳STEM学堂

 

