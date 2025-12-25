教导孩子3个圣诞节意义 分享好事助建立「我有能力面对挑战」的自信︳儿童心理

圣诞节是一个非常好的机会，让孩子留意身边的美好小事，同时学会感恩曾经帮助或关心自己的人。今次会跟大家分享三个方法，助你于这节日下，培养出懂得感恩的孩子。

1. 留意生命中的美好小事物

多项儿童心理学研究发现，懂得感恩的孩子普遍更快乐。其实，感恩可以很简单，例如感谢父母用心准备晚餐，让一家人能围坐一起享受温馨时光。 有趣的是，在我硕士课程中讲解相关研究时，提到不少有兄弟姐妹的孩子在语言发展方面表现更佳。原因在于兄弟姐妹间的互动提供了日常练习说话的机会，例如谈话、协商和语言游戏，能自然增强语言能力。这种互动既是真实生活的练习场，也能激发孩子主动表达和学习新词汇。

（图片来源：PhotoAC）

当时有学生听后笑说：「那我真的要感谢一下我的兄弟姐妹！」家长可以主动和孩子分享这些有趣的发现 —— 原来有兄弟姐妹的孩子在语文发展上往往更有优势。这样既能增加孩子对兄弟姐妹的感恩之情，也能鼓励他们珍惜家中的互动与支持。

（图片来源：PhotoAC）

2. 把感谢之心带到更多地方

我们可以陪伴孩子练习，将感恩延伸至家庭以外，触及学校、社区等更广的生活圈。例如我的学生最近参加了一个活动，内容是向同学表达感谢。有学生坦诚地说：「我很感谢你在身边。平时我可能会漏听或错过一些资讯，有时甚至想放弃，但你会鼓励、支持我；在我不足的地方，你也一直陪伴我。所以我真的很感激你，也希望往后的日子能同样地支持和鼓励你。」这类活动不仅促进了同学之间的互相鼓励，也让孩子明白，当他们遇到生活难题或感到孤单时，其实身边一直有人陪伴和帮助。培养孩子感恩的心，并鼓励他们将感谢的话语和行动扩展至家庭、学校与社区，能有效增强幸福感和社会连结，促进积极正向的成长。

（图片来源：PhotoAC）

3. 建立感恩的习惯

我们的大脑天生容易倾向「负面偏误」（negativity bias），即人们对负面资讯、挫折或危险的反应比正面经验更强烈和持久。这种倾向源于演化，帮助我们警觉危险以保护自己。但若不刻意思考，日常思维就容易偏向消极。心理学研究一致指出，习惯于感恩、懂得欣赏生活美好的人，整体上更快乐、更有韧性。如果希望孩子健康快乐，就要教他们不要只盯着不如意的地方，而是有意识地看到生活中的美好。在生活中，我会引导学生练习正向聚焦。

（图片来源：PhotoAC）

例如，每隔一两周与学生见面时，我会问：「最近有没有甚么让你觉得开心或印象深刻的事？」若学生一时想不起来，我会先分享自己的好经验，打破沉默。经验告诉我，只要老师或家长愿意带头分享，孩子也更容易开口。家长不要看轻这个过程，研究显示，当我们主动将好事说出来、分享快乐与努力的经历，不仅能让快乐的感受更深刻，也能帮助孩子建立「我有能力面对挑战」的自信。即使孩子一开始不太适应，随着练习，会逐步强化他们克服难题的经验和故事。陪伴孩子聊聊生活中的小美好，不仅是在训练乐观，更是帮助他们巩固正面、成功的经历。这样，他们在未来遇到困难时，也更容易相信自己有能力重新站起来。

（图片来源：PhotoAC）

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

从事儿童早前教育研究超过12年，现正在英国的一所大学担当儿童心理学讲师，疗瘉各位因培养孩子而烦躁不安的爸爸妈妈。

Dr Rosa Kwok 儿童心理学博士

教育文章：https://drrosakwok.com/blog/

YouTube频道：https://www.youtube.com/c/DrRosaKwokTV

Facebook专页：https://www.facebook.com/drrosakwok/

