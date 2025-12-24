给孩子一份无价的圣诞礼物「回顾、感恩与前行」 制造无价的「亲子时光」︳李德衡校长随笔

踏入圣诞节假期，相信不少家长都已经着手准备丰盛的圣诞大餐、精心挑选礼物，甚至规划了一趟期待已久的假期。对于孩子们而言，圣诞节无疑是一个令人期待的节日，他们渴望收到心爱的礼物。然而，圣诞节的真谛，远不止于物质上的满足，它更蕴含着爱、关怀与家人团聚的意义。在这个特别的时刻，我们能否为孩子预备一份超越礼物、美食和美景的「无价礼物」，就是一份专属的亲子「回顾与展望」时间 。

回顾：看见微小的光芒 从感恩中汲取力量

年末是停下来回望过去的最佳时机。我们常常不自觉地将孩子与他人比较，担心他们「输在起跑线」。但真正的成长，往往藏在日常生活的点滴之中。建议家长们可以与孩子进行一场温馨的「年度回顾分享会」。这个活动的重点，不是列出成绩单上的分数，而是让孩子和家长彼此分享：

（图片来源：PhotoAC）

难忘事与感恩事：鼓励孩子分享今年最开心、最难忘的一件事，并引导他们说出感谢的人或事。学会欣赏孩子的「小进步」，远比只关注分数更有价值。例如，孩子能够自己整理书包、帮忙做简单的家务，这些都是值得鼓励的成长表现 。

克服挑战的时刻：请孩子回想今年遇到的挑战或困难，以及他们是如何克服的。即使目标仍未达到，从失败中学习也是宝贵的。我们可以从科学家身上以超凡的毅力和决心参与到科研项目中的经历，学习他们不畏挑战、永不放弃的精神。

感受爱与陪伴：回顾家庭成员间互相支持的时刻。父母的爱与陪伴，是孩子成长过程中最重要的养分。当孩子感受到我们的爱和认可时，他们会更有自信去面对学习中的挑战。

（图片来源：PhotoAC）

专注的爱：制造无价的「亲子时光」

要实现这种深度的回顾与沟通，需要一个专注的环境。在笔者服务的学校，我们亦举办过类似的「亲子时光」活动，鼓励父母晚上与子女来到校园，放下工作，更重要的是「放下手机」。孩子在校园内寻找他们喜欢的角落，让孩子与父母可以进行一场双向、没有干扰的谈天。

这种与孩子一起游戏、阅读、聊天的微小举动，都是在让孩子感受到我们深深的爱意。这种专注的陪伴，就是制造除了物质以外最宝贵的无价礼物，让孩子在专注的眼神中，感受到父母最真实的爱。

（图片来源：作者提供）

结语：让孩子走得更远

亲爱的家长，与其将圣诞节视为购物或是享受的机会，不如将这个节日视为一个教导孩子关于价值观和理财的时刻，与孩子分享珍惜的意义。最重要的是，我们能借着这段时间，让孩子真正感受到父母的爱与陪伴。让我们一同努力，利用这段圣诞假期，与孩子共同回顾、感恩、展望，让孩子在无压力的环境中，学会探索、适应和成长。这样，他们才能真正享受学习的过程，并为未来的挑战做好准备，走得更远，而不是跑得更快 。

（图片来源：作者提供）

李德衡 - 黄埔宣道小学校长

从事教育事工超过20年，致力推行STREAM教学，为孩子提供多元化课程及交流活动，将课程融合正向教育及资优教育等不同跨学科元素，并矢志建立一个不断反思、探索、更新及追求卓越的创新型学习社群。

