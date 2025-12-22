圣诞假期让孩子爱上AI：2本推荐AI书籍/学习AI培养3大能力/一种活动训练孩子思维︳李安迪校长随笔

圣诞假期是亲子共度美好时光的好机会，也是孩子探索新知的最佳时刻。近年人工智能（AI）成为热门话题，家长或许会问：「孩子要学AI，是不是要报读程式课程？」答案是：不必急于上课，从阅读开始，让孩子建立兴趣与基础概念，才是最自然的起点。

推荐书籍：从故事认识AI

初小（低年级）适读：《AI人工智慧的秘密》

这本书以浅白的语言和插图，介绍AI是甚么、它在生活中的应用，并引导孩子思考「机器能不能像人一样思考？」，适合六至八岁孩子，让他们在趣味中建立基本认知。

高小（高年级）适读：《10岁开始学AI》

内容深入但不艰涩，除了介绍AI原理，还谈到道德与责任，并鼓励孩子思考「人类与AI的未来关系」。适合9至12岁，启发孩子批判思维。

学AI的入门：

不止是概念，更要能力学习AI，不止知道「AI是甚么」或「它的原理」，更要培养三大能力：

逻辑思维：懂得分析、推理，才能理解AI的运作。

数学能力（建模）：AI背后是数据与模型，数学是基础。

运算思维：学会拆解问题、设计步骤，这是程式设计的核心。

这些能力，不必靠萤幕或程式码，棋类运动就是最佳选择棋类运动：

棋类运动：有趣又增进亲子时间

下棋不止是娱乐，更是思维训练。以围棋为例：

逻辑思维：每一步棋都要推敲后果，预测对手反应。

运算思维：围棋需要分析问题、规划策略，这与程式设计的思维相似。

专注与耐心：AI的世界讲求精准与持续学习，围棋正好培养这种态度。

最重要的是，棋类活动让孩子远离萤幕，并创造亲子互动，让学习变得温馨。

装备好，才能驾驭AI

进入人工智能领域前，孩子必须具备基础知识、技能与态度，才能驾驭AI，而不是被AI驾驭。从阅读启蒙、思维训练，到亲子互动，这个圣诞假期，一于跟孩子共行，为未来打下最坚实的基础，让AI成为学习的好伙伴，而不是遥不可及的科技名词。

李安迪 救世军田家炳学校校长

从事教育事业18年。致力推动创新教育、学校课程及学教变革，于推动及实践电子学习、STEM教育和计算思维方面具有丰富的经验；在学校开展不同的创新教育计划，使任职的学校均成为香港著名的创新型学习学校。

李安迪校长（救世军田家炳学校）

