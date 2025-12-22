Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

室内游乐场低至$40全日任玩 黄竹坑新店7600呎玩逾20种设施 优惠3大分店、圣诞假期合用︳圣诞好去处

亲子
更新时间：11:52 2025-12-22 HKT
发布时间：11:52 2025-12-22 HKT

室内游乐场︳圣诞假期即日开催，除了安排孩子参加圣诞派对、带小朋友去维港两旁欣赏灯饰，爸妈们也可安排孩子跟小朋友一起去室内游乐场放放电，既好玩又安全，爸妈又可在旁抖抖chill一chill！已有两间分店的室内游乐场Rainbow Egg Playhouse近日于黄竹坑港站附近开设全新7600呎分店，更有快闪优惠，低至$50即可全日畅玩不限时，最重要是圣诞假期一样有优惠，而北角、新蒲岗亦同步有优惠推出，低至$40就可让小朋友在近3,400呎的室内游乐场尽情放电！即睇优惠详情与快抢连结。

亲子好去处2025︳低至$40室内游乐场全日不限时放电

室内游乐场Rainbow Egg Playhouse设有三间分店，分别位于黄竹坑、新蒲岗及北角。刚于12月12日开幕的彩虹蛋儿童游乐场黄竹坑分店，香叶道新店占地7600呎，环境舒适，设有超过20多款游戏设施，包括电子游戏赛车机、气垫球机、模拟消防救火游戏、旋转摩天轮机、角色扮演场景、大型波波池、超滑木滑梯旋转滑梯、空中透明栈道、秋千、爬爬梯、大型跳弹床等，最重要是设施极新，还会不断新增呢！

位于新蒲岗的分店占地3,400呎，设施多多，包括有3层高的攀爬架，还有小朋友一见即心心眼的大型波波池，也有刺激的木滑梯、旋转滑梯，亦有适合幼儿的攀爬地区、UFO洒波机、儿童车仔、厨房玩具设施、儿童服饰衣架（公主裙及职业服饰）等，同时备有萤幕投射游戏、大型跳弹床、电子消防员射水机器、电子气垫球机器、电子保龄球机器、电子格仔掟波机器，保证小朋友电力全数释放！

而位于北角的分店全层2,300呎，场地设施丰富，如有4米高3层的攀爬架、空中透明栈道、墙身吸波波装置、气管射波波枪、大型波波池、滑梯、3层升爬网等，也有电子游戏及多种玩具，让小朋友可尽情玩乐。

【12.12 快闪新店开幕优惠｜买一送一】90分钟入场任玩门票｜包括2位小童及4位成人｜黄竹坑分店即买即
优惠：平日 HK$150 （平均$25/人，原价 $300）；星期六日及公众假期 HK$180（平均$30/人，原价HK$360）
*购买一张门票可4成人2小童同时间一次进场券
购买连结：＞＞按此＜＜

【全新开幕黄竹坑分店｜12月不限时任玩！低至69折】全日入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜黄竹坑分店即买即用
优惠：12月星期一至五 HK$150/2大1小（平均HK$50/位，原价HK$218/组）； 星期六日及公众假期  ⁠HK$180/2大1小（平均HK$60/位 ，原价HK$248/组）
*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券
购买连结：＞＞按此＜＜

【全新开幕黄竹坑分店｜低至87折优惠】90分钟入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜黄竹坑分店即买即用
优惠：星期一至五 HK$130/2大1小（平均HK$43.3/位，原价HK$150/组）； 星期六日及公众假期  ⁠HK$160/2大1小（平均HK$53.3/位 ，原价HK$180/组）
*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券
购买连结：＞＞按此＜＜

【不限时任玩｜低至55折】全日入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜北角或新蒲岗分店即买即用
优惠：12月星期一至五 HK$120/2大1小（平均HK$40/位，原价HK$218/组）； 星期六日及公众假期  ⁠HK$150/2大1小（平均HK$50/位 ，原价HK$248/组）
*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券
购买连结：＞＞按此＜＜


【低至83折优惠】90分钟入场任玩门票｜包括1位小童及2位成人｜北角或新蒲岗分店即买即用
优惠：星期一至五 HK$100/2大1小（平均HK$33.3/位，原价HK$120/组）； 星期六日 HK$130/2大1小（平均HK$43.3/位，原价HK$150/组）
*购买一张门票可2成人1小童同时间一次进场券
购买连结：＞＞按此＜＜


优惠详情：
优惠日期：即买即用，售完即止
时间：星期一至日及公众假期 10:00 - 21:00
地址：  
．港岛黄竹坑香叶道22号,S22 8楼全层（港铁黄竹坑站B出口步行2分钟）
．北角英皇道383号 383 King's Road 17楼全层（北角A2地铁站及新光戏院步行3分钟） 
．新蒲岗彩虹道212号 The Burrow 17楼 02-06室（钻石山地铁站A2出口仅需3分钟）

*半岁以下儿童免费；半岁以上需正常收费
*兑换券适用于所选择分店的开放时间，如分店开放时间任何突发情况下临时更改将不会另行通知，一切以官方网站公布为准

购买连结：＞＞按此＜＜

相关文章︳珠海亲子游4大推介：私人海滩亲子酒店/越野车基地摘士多啤梨/沉浸式玩雪世界︳珠海好去处 

 

