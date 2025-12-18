大埔浸信会公立学校亲子圣诞晚会免费开放公众参与 学生勤练表演体现圣诞真正意义︳大埔宏福苑五级火

受大埔宏福苑五级火影响的大埔浸信会公立学校，由于校舍非常接受灾场，学生于灾后未能返回学校上课。学校幸得同区学校如大埔官立小学和新界妇孺福利会基督教铭恩小学，以及香港教育大学等伸出援手，借出课室让小朋友可以复课。圣诞本是普天同庆的日子，但无情的火灾令大家这个圣诞也相当难过。一班受火灾影响的大埔浸信会公立学校小朋友与家长们，特别排练一个充满爱的「亲子圣诞晚会」，除了学校同学与家长，更邀请公众人士免费参与，期望透过音乐，将爱传递予大家，一齐感受圣诞真正的意义。

由于校舍受大埔宏福苑五级火影响，大埔浸信会公立学校的一班小朋友未能回到学校上课，幸得各界相助孩子们近日已重回学习正轨，于12月15日正式分校舍复课。二、四年级的同学到新界妇孺福利会基督教铭恩小学学校上课，而其他同学则到大埔官立小学校舍上课，首日分校舍复课以「认识校园」为主，让小朋友可 游览校园设施，熟习学习环境，同学们表现投入、有礼守规，希望小朋友于在不同校舍，可以用心学习，努力前行。

学校已于12月15日开始，分年级到新界妇孺福利会基督教铭恩小学及大埔官立小学校复课。（图片来源：FB@大埔浸信会公立学校）

抱正向乐观教育理念的大埔浸信会公立学校，将于12月19日晚上7时至8时30分在大埔官立小学礼堂举办「亲子圣诞晚会」，将由Rainbow Kids Musical及手钟队联合演出，学生们近日努力排练，希望可于当日将圣诞信息与大众分享。除了师生及家长，活动亦特别开放予公众参与，学校希望透过音乐、故事，在欢乐气氛中与大众一齐感受圣诞真正的意义，珍惜享爱与感恩的时刻。

点击图片浏览大埔浸信会公立学校学生勤力排练过程：

亲子圣诞晚会「亲子圣诞晚会」

日期：12月19日（星期五）

时间：19:00 - 20:30

地点：大埔官立小学礼堂（太和路8号）

对象：本校学生、家长及公众人士

讲员：校牧黄振潮牧师

查询：2656 3933（联络陈惠玲主任 / 姚雪婷老师）

*请穿著轻便冬季服饰

*名额有限

资料来源：fb@大埔浸信会公立学校

